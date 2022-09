Minderről Gyarmati Antal polgármester beszélt lapunknak. Emlékeztetett rá: a képviselő-testület a városi költségvetési rendelet megalkotásakor hárommillió forintot különített el a civil szervezetek céljellegű támogatási kérelmeire, ám hamar kiderült, hogy ez az összeg 2022-ben nem lesz elegendő. A testület ezért módosította, egymillió forinttal megemelte a keretösszeget, illetve úgy döntöttek, hogy valamennyi megalapozott igényt támogatják, ám a kért összegnek csak a 90 százalékát ítélik meg. A polgármester szerint a kérelmezők ezt tudomásul is vették, illetve olyan visszajelzéseket is kaptak, hogy a tervezett programokat, eszközbeszerzéseket így is meg tudták valósítani az érintettek, a csökkentett támogatási összeg miatt nem kellett azokról lemondaniuk.

A lehetőséggel eddig 12 szervezet élt. A legnagyobb támogatási összeget, 585 ezer forintot a helyi önkéntes tűzoltó egyesület kapta karbantartási, üzemeltetési kiadásokra. A Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesület ruházatbővítéséhez, eszközvásárlásához, illetve szintén működési és karbantartási költségeihez 270 ezer forinttal járult hozzá a város. Ugyanekkora összeget kapott a Zalalövői Autó- és Motorsport Egyesület, ők a versenypálya karbantartására és rendezvényszervezésre igényelték a támogatást. A civil majálist és a gyermeknapot koordináló Városszépítő és Környezetvédő Egyesületnek 360 ezer forintot szavazott meg a testület, akárcsak a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesületnek. A Kerecsen Kulturális és Hagyományőrző Egyesület 405 ezer forintot kapott a pünkösdi rendezvényéhez és a városi íjászparkban kialakított színpad lábazatához. A Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület közösségi épületének felújítására, valamint a városrészben zajló programjaira 450 ezer forintot biztosított az önkormányzat. „A mi kis falunk” Irsapusztáért Egyesület ugyancsak városrészi programjainak megrendezését 342 ezer forinttal támogatták. A Zalalövői Borbarát Kör Egyesület előadások és rendezvények megtartása mellett a hegyi utak karbantartására és területrendezési feladatokra kapott 315 ezer forintot, s ugyanekkora összeggel támogatta az önkormányzat a Zalalövői Tájház Egyesület tevékenységét is. Utóbbi szervezet kulturális programok szervezésére és fenntartási költségekre nyújtotta be kérelmet. A Zalalövői Mentőállomásért Alapítvány a közösségi bemutatóterme anyagköltségeire 180 ezer forintot kapott. A helyi civil szervezetek mellett a Rákóczi Szövetség is támogatási kérelemmel fordult a város önkormányzatához, ők az iskolakezdési ösztöndíjaik folyósításához kértek segítséget. Miután konkrét összeget nem jelöltek meg, így az elmúlt évhez hasonlóan 30 ezer forintot ítélt meg számukra az önkormányzat.

Gyarmati Antal azt is elmondta, a helyi civil szervezetek közül a Zalalövői Testedző Kör működési költségeihez a költségvetési rendeletbe foglaltan hárommillió forinttal járul hozzá az önkormányzat, míg a sportpálya MLSZ fejlesztési program keretében kialakítandó öntözőrendszerének közel nyolcmillió forintos önrészének biztosítását is átvállalta tőlük a városi önkormányzat.