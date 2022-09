A páterdombi városrész szélén működő, 67 éve megnyílt intézményben három csoportban fogadják a gyermekeket. Az óvoda vezetője, Pődörné Hajdu Ibolya érdeklődésünkre arról számolt be, hogy még a kilencvenes évek végén alakítottak ki sószobát az intézmény udvarán álló kis épületben, a megyeszékhelyi óvodák között másodikként. Az idő múlásával azonban az épület állapota leromlott, felújítása gazdaságosan nem volt megoldható, így pár évvel ezelőtt a bezárására kényszerültek . Most azonban sikerült új helyet találni a főépületen belül, és az egykori óvónői öltözőben nyílt meg az új sószoba. A beruházáshoz az önkormányzat 580 ezer forintot adott, tudtuk meg a településrész önkormányzati képviselőjétől, Gecse Péter alpolgármestertől. A munkálatokat az óvoda karbantartóival együttműködve a Cser-Kes Zala Bt. végezte el, a berendezés 236 ezer forintos költségét a szülői közösség finanszírozta. Az átadáson az óvoda dolgozóit, a szülőket és a gyermekeket köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester is.