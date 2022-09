Zalaegerszegi Sörfesztivál

Péntektől vasárnapig koncertek, változatos gasztronómiai kínálat és családi programok várják az érdeklődőket Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok előtt a XI. Zalaegerszegi Sörfesztiválon, amelyen fellép egyebek mellett Rúzsa Magdi, a Delta, a Bagossy Brothers Company, Lotfi Begi, a Valmar és Majka. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos bérletek már elfogytak, s a vasárnapi koncertekre - a Bing Nyuszi és barátai kivételével – ugyancsak elfogytak a jegyek. A pénteki és a szombati programokra még korlátozott számban kaphatók napijegyek. A szervezők kérik, hogy esernyő helyett esőkabátban érkezzenek a vendégek a koncertekre, a 14 éves kor alatti gyermekeket csak szülői felügyelettel engedik be.

Programok a Göcseji Múzeumban

A kulturális örökség napjai alkalmából több programmal várja az érdeklődőket a Göcseji Múzeum szombaton, de a szabadtérieket az időjárástól függően rendezik csak meg, esőben elmaradnak. Délelőtt 10 órakor a múzeum régészei Alsópáhokon a Sármellékre vezető út mentén várják az érdeklődőket, mesélnek a feltárási munkálatokról, bemutatják a leleteket és az egyedülálló kincseket, amiket eddig a föld rejtett. Délután kettő órakor Mindszenty-séta indul Zalaegerszegen, Holló Csilla az egyórás programon bemutatja azokat az épített örökségeket, amiket Pehm József apátplébános tevékenységének köszönhet a város. A séta a Mindszentyneumtól indul, majd a nagytemplom, a régi városháza és a plébániaépület előtt elhaladva, a Kvártélyház és az egykori katolikus kultúrház érintésével az Állami Főgimnázium előtt elsétálva az olai Jézus Szíve-plébániatemplomnál és annak kertjében ér véget. A Besenyő évszázadai helytörténeti kiállítás a Besenyői Közösségi Házban vidám kulturális műsorral egybekötve 15 órakor nyílik meg, ezen előadást tart Erős Krisztina történész-muzeológus és Szakál István tanár, helytörténész. Megyeri Anna történésszel a Göcseji Múzeumtól 17 órakor indul az az egyórás belvárosi séta, amelyen felidézik az egykori vásártér történetét, megismerhetők lesznek az emblematikus épületek, amelyek emeletén először az építtető családok éltek, a földszintjükön vendéglőt működtettek vagy kiadták, jövedelmet remélve tőlük. S így volt ez a város jeles középületeiben is, ahol vendéglők vagy üzletek bérbeadása segítette a működést.



Makettverseny és kiállítás

Zalaegerszegen szeptember 17-én, szombaton 9 órától 16 óráig várják a látogatókat az Apáczai Művelődési Központba a Wolfpack makettverseny és kiállításra. A látványos program idei témája a 80 éve szolgálatba állt P-51-es, közismert nevén a Mustang, a légvédelem, valamint Latin-Amerika haditechnikája.

Besenyő évszázadai

Zalaegerszegen szeptember 17-én, szombaton 15 órakor Besenyő évszázadai címmel vidám kulturális műsorral egybekötött helytörténeti kiállítás nyílik a helyi közösségi házban. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Gecse Péter alpolgármestere, majd Erős Krisztina történész-muzeológus és Szakál István tanár, helytörténész tart előadást.

Páterdombi búcsú

Szeptember 18-án, vasárnap 11 óra 30 perckor szentmisével indul a Páterdombi búcsú, majd 14 órától kulturális műsorok várják az érdeklődőket az Oncsa-keresztnél. Fellép többek között a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, a Radnóti úti székhelyóvoda gyermekcsoportja, a Kakaó Zenekar, Miklós Vivien énekes, a Páterdomb a Kultúráért Egyesület, a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor, valamint a Norton Zenekar.

Sportversenyek gyerekeknek

Szilvágyon vasárnap a 2022-es Európai Mobilitási Hét nevű kampányhoz csatlakozva vasárnap 15 órától a kultúrház udvarán, illetve a pajtaszínházban az óvodás és iskolás gyerekeket várják ügyességi- és sportversenyzésre, sorversenyekre, aszfaltrajzolásra, pingpong-, csocsó- és kerékpáros akadályversenyre.

Termelői és kézműves vásár

Újudvaron szombaton 8 órától 11.30-ig a piactéren termelői és kézműves vásárt tartanak.

Falunap és szüreti mulatság

Liszón szombaton falunapot és szüreti mulatságot rendeznek. A szüreti felvonulás 14 órakor kezdődik, majd 16.30-tól kulturális program várja az érdeklődőket, melyben fellép a Viola Népdalkör, a Nemespátrói Tánccsoport, a beleznai Labdarózsa Tánccsoport, a Marcali Bajtársi Dalárda, őket Dávid, a Muzsika TV fellépője követi. 19 órakor vacsora és tombolasorsolás szerepel a programban, 20 órakor Varga Miklós énekes lép színpadra, majd szüreti bál kezdődik.

Kegye János koncertezik

Beleznán szombaton a római katolikus templomban 17 órakor Kegye János pánsípművész ad koncertet, melyen Schubert, Mozart, Brahms és Andrea Bocelli ismert dallamai csendülnek fel.

Szüreti mulatságok

Galambokon vasárnap tartanak szüreti felvonulást. A programhoz csatlakozókat 14 órára várják a piactérre, ahonnan feldíszített lovaskocsikkal, traktorokkal vonulnak végig a résztvevők a település utcáin, több helyen műsort is adva. A felvonulást követően batyus, zenés összejövetelre várják az érdeklődőket.

Lispeszentadorjánban szombaton 14 órai kezdettel tartanak szüreti mulatságot, aminek felvonulása érinti a szomszédos Marócot is. Ezt kulturális műsor követi a faluháznál, fellép a borsfai Dancing Feet, a Becsehelyi Dalárda és a Parlando együttes, míg a helyi szereplők Életkép címmel kabaréjelenetet mutatnak be. A gyermekeket játszóház is várja.

Kustánszegen szombaton 14 órakor ugyancsak felvonulással kezdődik a szüreti rendezvény, amit a kultúrháznál közös vacsora és zenés mulatság követ.

Őszi fesztivál

Lentiben szombaton rendezik meg az Őszi fesztivált. A főzőverseny 10.30-kor indul, az étkeket 14 órától szakmai zsűri értékeli, az eredményhirdetést 15 órára tervezik. A nap folyamán 10 órától kézművesek, termelők portékái közt válogathatnak a látogatók, a gyerekeket játékudvar szórakoztatja. A megnyitó 14.45-kor kezdődik, köszöntőt Horváth László polgármester mond. Délután fellép a pécsi ANK Művészeti Iskola mazsorettcsoportja, továbbá helyi amatőr művészeti csoportok és szólisták, 17 órakor a Unique érkezik, 18 órakor Dolly, majd az A la Carte Show Band partizenekar. A nap 20.30-kor tűzijátékkal zárul.

Kis-Balaton Futóverseny

Zalakaroson szombaton immár hetedik alkalommal rendezik meg a Kis-Balaton Futóversenyt, amely idén ismét a Zalakarosi Futrinkák SE szervezésében valósul meg. A nevezők 6, 10, 21 és 35 kilométeres távokon indulhatnak. A verseny résztvevői kedvezményesen vehetik igénybe a helyi fürdő szolgáltatásait.

Évadnyitó táncház

Nován szombaton évadnyitó táncházat rendeznek 20 órától a Gönczi Ferenc Művelődési Otthonban. A rendezvényen Simon-Kiss Judit és zenekara muzsikál, Gyenese Krisztián dél-alföldi táncokat tanít. A programon borkóstolót tart a Novai Borkultúráért Egyesület, és tombolasorsolás is lesz.

Floral Sonic

Felysa, a fekete hangú szőke énekesnő megújult programmal tér vissza ma 18 órától a keszthelyi Festetics-kastély pálmaházának parkjába. Az énekesnő Floral Sonic című önálló estjén felcsendülnek Lady Gaga, a Coldplay és Paul McCartney dalai mellett saját szerzeményei is.

Kulturális örökség napjai

Idén is megrendezik Keszthelyen a kulturális örökség napjait. Szombaton és vasárnap a Helikon Kastélymúzeumban, a Szent Miklós-temetőben, a Pethő-házban és a Várkertben lesznek koncertek, irodalmi bemutatók, gyermekprogramok. Emellett történelmi séták is várják az érdeklődőket.

Edzéskereső

Több év kihagyás után ismét megrendezik a Szeptemberi edzéskeresőt Keszthelyen. A Keszthelyi Kilométerek Egyesület ezúttal a 379. sz. Feltámadás Cserkészcsapattal közösen szervezi a sportos programot szombaton déltől a Fő téren.

Zarándoklat

Vasárnap 0 órakor ismét gyalogos zarándoklat indul Keszthelyről Sümegre, a Fájdalmas Szűzanya-búcsúra a Család Iskola szervezésében, amelyhez fél négykor Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremnél is lehet csatlakozni.

Burgonyanap

Vasárnap rendezik a gyenesdiási piac- és rendezvénytéren a hagyományos Bugonyanapot. A vendégeket déltől burgonyás ételek vására várja, majd kulturális és szakmai programok követik egymást. Kora este az Alma együttes, 20 órától pedig a Rába Soul Blues Band lép fel.

Látogatható a kápolna

Péntektől vasárnapig, a kulturális örökség napjain látogatható a vonyarcvashegyi Szent Mihály-kápolna. Az érdeklődőket mindhárom napon 10 és 18 óra között várják.

Julián-hegyi búcsú

Letenyén vasárnap 15 órakor tartják a hagyományos Julián-hegyi búcsúi szentmisét, amelynek keretében a felújított kápolnát is megáldják.

Könyvbemutató

Lendván, a városi könyvtár olvasótermében pénteken 19 órakor Szomi Béla mutatja be legújabb verseskötetét. A szerzővel Robert Titan-Feliks író beszélget.

Színjátszó előadás

Domonkosfán, a muravidéki település tájházánál szombaton 19 órakor a Lendvai Színház Szerető Társulat mutatja be a Miguel de Cervantes regénye alapján készült Don Quijote című kétrészes előadását.

Koncertek, zenés partik

Lendván, a Fő utca 7. szám alatti Placcon pénteken 20 órától a pécsi Trivided zenekar és a helyi Sound of Lendava formáció ad koncertet. A Bánffy Központ udvarán ugyancsak pénteken 20 órától a Ketten együttes, illetve a Last Blues Band zenél. A Városi Színház- és Hangversenyterem szabadtéri színpadán vasárnap 20 órakor a Kontrabant együttes mutatja be legalább albuma dalait.