A jubileum alkalmából, "megköszönve Botfa településrész és Zalaegerszeg város közösségi és kulturális életében betöltött kimagasló szerepét, a helyi kohézió erősítését, a lakosság körében végzett példamutató tevékenységét, valamint a sokszínű programok kiemelkedő színvonalú megvalósítását" Balaicz Zoltán polgármester kitüntető emléklapot adományozott a közösségnek. A dokumentumot az ünnepségen Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályvezetője adta át Gecse Péternek, az egyesület elnökének.

A közösség lelkes munkáját működésük 15 éve alatt két rangos kitüntetéssel jutalmazták. Alig öt év elteltével, 2012 márciusában a Polgári Magyarország Alapítvány kuratóriuma a Fiatalok a Polgári Magyarországért díjat adományozta az emberi kapcsolatok erősítésében is jeleskedő botfai ifjaknak. Az elismerést az egymillió forint jutalommal a Budapesten tartott ünnepségen Balog Zoltán miniszter és Mádl Dalma, a néhai köztársasági elnök felesége adta át Horváthné Németh Szilviának, a szervezet akkori vezetőjének. A közösség 10 éves munkásságát Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszegért díjjal ismerte el.

Az egyesület vezetői: (b-j) Milics Tamás, dr. Illyés Zoltán, Horváthné Németh Szilvia, Gecse Péter, Némethné Némethy Csilla és Németh Péter a közösség kitüntetéseivel

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Elsősorban a fiatalok lelkesedése, tenni akarása vezetett az egyesület létrehozásához, kellett egy szervezet, amelyik hatékony koordinálja, irányítja az aktív munkát. Az elhatározást tett követte, s a főhadiszállásunknak számító Lakóterületi Sport Club Várberki úti központjában 2007 nyarán megalakítottuk a közösséget. A fiatalok munkájának összefogása mellett felvállaltuk a városrészben nem jogi személyiként működő civil szervezetek támogatását, jelesül a Botfai Citerazenekar, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Búzavirág Lányok-Asszonyok Klubja működésének segítését is – foglalta össze a közösség célját lapunk számára Gecse Péter, az egyesület elnöke, hozzátéve: mindezek mellett egyik fő szervezői Botfa közösségi életének. Saját rendezvényeik tömegeket mozgatnak meg, a városrészi egyesületekkel, klubokkal együttműködve szervezik a pünkösdi városrészi napokat, a szüreti felvonulást, az adventi "Mindenki karácsonyfája" ünnepséget.

Az ünnepségre a családtagok is meghívót kaptak – a legfiatalabb leendő egyesületi tag, Milics Mira

Forrás: Fincza Zsuzsa

– A mostani találkozón erőt gyűjtünk a folytatáshoz - hangsúlyozta az elnök. - Szeretnénk például feléleszteni amatőr színjátszóink jóvoltából a korábbi években telt házas, vastapsos sikerű március 15-ei ünnepségünket, amelyet a járvány miatt idén is csak szabadtéren, a temetőnél lévő emlékműnél, szűk körű megemlékezéssel tartottunk meg. A patronált klubok mellett segítséget nyújtva továbbra is együttműködünk az LSC és a helyi polgárőr egyesülettel, a közösségünknek is otthont nyújtó Mindszenty Ifjúsági Házzal. A kapcsolattartást alelnökeink, Milics Tamás, dr. Illyés Zoltán, Németh Péter és Horváthné Németh Szilvia, valamint a Botfai Citerazenekar vezetője, Némethné Némethy Csilla nagy sikerrel koordinálják.

A rendezvény közös vacsorával és baráti beszélgetéssel zárult.