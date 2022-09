Az évek óta zajló Határtalanul kirándulásokban és a vetélkedőben 150-160 ezer honi és határon túli diák vesz részt. A három körös kvízkérdések a 2020/2021-es fordulóban Erdély, Felvidék, Muravidék, Partium, Kárpátalja, Őrvidék, Vajdaság és Magyarország földrajzával, irodalmával és történelmével, valamint II. Rákóczi Ferenc életével voltak kapcsolatosak, akkor online konferencián kellett számot adniuk a tudásukról. (A vetélkedőkről Anna a gimnázium évkönyvében is beszámolt.) A döntőbe jutás után háromperces kisfilmet forgattak az osztályukról Kondákor Miklós, az iskola volt diákja segítségével. Az egymillió forint osztálypénzhez meghívó társult az augusztusban tartandó Honfoglaló táborba Noszvajra, ahol rengeteg élményt szereztek a zalaegerszegi középiskolások.

A diákok a táborban

Forrás: ZH

Folytatásként 2021 januárjában levelet kaptak arról, hogy címvédőként ismét részt vehetnek a pályázaton, elindulva pedig dupláztak és a 2021/2022 Határtalanul Középiskolai Vetélkedőt is megnyerték, a második helyen a budapesti Fazekas-gimnázium és a beregszászi Bethlen-középiskola végzett.

Szabó Lóránt tanuló a sajtótájékoztatón az augusztusi noszvaji tábor közösségkovácsoló erejét emelte ki, ő maga azóta is tartja a kapcsolatot a határon innen és túl élő táborozókkal. Mint mondta, megismerhették egymás életét, terveit, az adott ország viszonyait, képet kaptak arról, hogy a határon túli fiatalok miképp őrzik magyar anyanyelvüket.

A diákok Kuba Viktória (aki akadémiai kitüntetést is kapott tevékenységéért 2022 tavaszán) segítsége mellett Király-Horváth Hajnalka tanárnő és Csuha Máté tanár támogatását is megköszönték. Makovecz Tamás igazgató pedig elismerését fejezte ki azért, hogy a város és az iskola hírnevét is öregbítették a vetélkedőt kétszer is megnyerő diákok.