Kulcsár Attila, az egyesület elnöke és Keszey Ernő tűzoltóparancsnok a Magyar Tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulója tiszteletére vette fel a kapcsolatot a Lendva Községi Tűzoltó Szövetség legtevékenyebb egyesületével, az Alsólakosi Önkéntes Tűzoltóegylettel. A zalai önkéntes lánglovagok a szakmai tapasztalatcsere során szemügyre vehették szlovéniai kollégáik remek felszereltségét, köztük a Lendva község társfinanszírozásában vásárolt jó állapotú, felújított tűzoltóautót, a nagy becsben tartott, 19. század végéről származó, még mindig működőképes kézifecskendőt. Barátaik szakmai és játékos gyakorlati vetélkedőt is rendeztek számukra, majd közös kiránduláson megmutatták Lendva és a környék nevezetességeit.

A sümegcsehiek megmutatták, hány másodperc alatt tudják készre szerelni a fecskendőt. Fehér pólóban a sümegcsehiek, kékben az alsólakosiak

Forrás: Fincza Zsuzsa

– Tűzoltósági pályázaton nyertük az utazásra fordított pénzt. A szakmai tapasztalatszerzés mellett felejthetetlen élményt jelentett a kirándulás is. Nehéz lenne rangsorolni közöttük, hiszen a Vinarium felső szintjéről négy országra láthattunk, megnéztük a múzeumot, a gyönyörű templomot, a vár nevezetességeit és megcsodáltuk a dobronaki orchideafarmot is. A találkozó borkóstolóval zárult. A közeljövőben mi látjuk vendégül alsólakosi tűzoltó barátainkat. A jó hangulat garantált, hiszen nekünk is van mivel büszkélkedni, s a mi környékünkön is jó borok teremnek - fogalmazott Kulcsár Attiláné, a sümegcsehi egyesület krónikása.