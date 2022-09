Idén Körmendről, Szombathelyről, illetve Kaposvárról és Balatonföldvárról érkeztek vendégek a találkozóra. Kovács András, a lenti szervezet titkára elmondta, hogy a Kolping családok tagjai rendszeresen találkoznak, ellátogatnak az országos eseményekre és egymás rendezvényeire, így élő a kapcsolat a névadó Boldog Kolping Adolf szellemiségét őrző szervezetek között.

A regionális családi nap központi eseménye ez alkalommal is a lentiszombathelyi vasútállomás közelében az erdőben található Mária-fánál megtartott, különleges hangulatú szentmise. A résztvevők többsége, a zarándokok az oda vezető utat ez alkalommal is gyalog tették meg. A misét követően a megnyitón Horváth László, a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, hozzá Drávecz Gyula alpolgármester csatlakozott. A lelkiségi program mellett a szórakozás is szerepet kapott a találkozón, a Kolping családok tagjai fakanalat ragadtak és a főzőversenyen különféle bográcsételeket készítettek, illetve kulturális műsorral készültek egymásnak, az előadásokat a főzőverseny eredményhirdetését követően mutatták be.