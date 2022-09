Az elmúlt napokban tartották a Kanizsa Város Napja rendezvényt Nagykanizsán. A két napos zenés eseményen több nagy zenekar is fellépett például az Anna and the barbies, Heinz Gábor BIGA és zenekara, Balkán Fanatik, Geszti best of és még sorolhatnánk. A rendezvényen többszőr is közbeszólt az eső, de így is rengeteg ember látogatott ki és szórakozott, evett, ivott, mulatozott.

Munkatársaink is kint jártak és készítettek néhány remek felvételt a rendezvényről amelyeket most önök is megtekinthetnek: