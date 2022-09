Már megint tanultunk valamit, most éppen a pumpapályáról, az ifjú generáció egyik új kedvencéről. Ha valaki elég ügyes, a közösségi és játszótéren tekerés nélkül képes haladni a bringájával, legyőzve hullámokat és kanyarokat. Persze, az sem baj, ha az ember fia, lánya használja a pedált – emellett az élmény átélhető rollerrel, gördeszkával, görkorcsolyával, sőt, az apróbbak akár futóbiciklivel is meghódíthatják a pumptracket. Az is fontos: aki itt rója a köröket, olyan rutint szerez, amely hozzájárul a biztonságos(abb) közlekedéshez. Autósként, tapasztalatból mondom, s ne rójanak meg érte: pumpapályát mindenkinek! – bár lehet, az a rutin a kocsmából hazafelé „tekeregve” nem sokat segítene…