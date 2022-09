A Vörösmarty utcában teljesen új csapadékvízelvezető-rendszert alakítottak ki, az ingatlanokhoz pedig csapok és ivóvízvezetékek „érkeztek”, emellett kerékpársávot építettek, s hamarosan megújul a zöldfelület is.

Papp Gábor polgármester elmondta: már túl vannak a projekt befejezési határidején, s meg is tartották az átadás-átvételi eseményt, de az önkormányzat nem fogadta el a teljesítést és felszólította a vállalkozót, hogy a szerződésnek megfelelő módon és minőségben fejezze be a munkát. Ugyanakkor a helyhatóság jogi lépéseket tesz és kötbért is kivet, fogalmazott a városvezető, aki arról is beszélt: még három-négy hétre van szükség ahhoz, hogy átadásra alkalmas legyen a terület.

– Ezután még lesz feladatunk – folytatta Papp Gábor –, hiszen a Vörösmarty utca alsó szakaszán lévő járdaszakaszt saját erőből állítjuk helyre díszburkolattal, s megerősítjük mindazon kapubejárókat, amelyeket érintettek a munkálatok. Mindemellett beadtuk 250 millió forintos kérelmünket a szakminisztériumokhoz azért, hogy az utat és a teljes járdaszakaszt újra tudjuk aszfaltozni. Ezt a munkát nem lehetett „belerakni” a most záruló projektbe, saját erőből pedig nem tudjuk elvégezni, hiszen amikor a projekt elindult, még volt önereje Hévíznek erre, de azóta a vírus- és a háborús helyzet, valamint a világméretű gazdasági válság sújt bennünket is. Reményeim szerint megkapjuk ezt az összeget, és akkor teljes egészében megújulhat a Vörösmarty utca, nemcsak a mélyépítést tekintve, hanem a felszínen is.

A polgármester jelezte: tudják, hogy az arra járóknak nehézséget okoz az egyirányúsítás, de már ez is egyfajta könnyítés, hiszen a munkaterületet – vagyis a teljes utcát – le kellett volna zárni, amit sikerült elkerülni.

Papp Gábor kijelentette: a városban szárnyra kelt pletykákkal ellentétben ezt a beruházást teljes egészében EU-s forrásból finanszírozták, s a pénzt csak erre a projektre lehetett felhasználni. „Minden más csak kitaláció s nem felel meg a valóságnak” – szögezte le a polgármester.