Erről a lovászi székhelyű, erdőgazdálkodással és faanyag- s tűzifa-értékesítéssel foglalkozó Forest Parragi és Társa Kft. ügyvezetője, Parragi Attila beszélt lapunknak.

– A tavaszi időszaktól kezdődően, de főleg nyáron megnőtt az igény a tűzifa iránt és jelenleg is emelkedik a kereslet s ezzel együtt a faanyag ára – mondta. – Talán már kezd is irreálisan magassá válni. A tavalyi költségekhez képest Zalában legalább 30-40 százalékkal kell többet fizetni a tűzifáért, de például az Alföldön, ahol nagyobb a készlethiány, még többe kerül a faanyag, s elképzelhető, hogy tovább emelkedik az ára.

Hozzátette: a kereslet annyira megnőtt, hogy a kínálat kevésbé tudja most követni, az áram és a gáz emelkedő ára húzza felfelé a faanyagét is.

– Az elmúlt évek keresletéhez képest idén lakossági szinten közel 60 százalékkal többen vásárolnak tüzelőt, ez arra enged következtetni, hogy ahol tudnak át-, vagy inkább visszaállnak fafűtésre, hiszen főként a falusi családi házakban erre többnyire van lehetőség, a kényelmes gázfűtés helyett újra beüzemelik a vegyes tüzelésű kazánt. Az is jellemző, hogy nagyobb tételt rendelnek, vagyis, aki teheti, nemcsak a közelgő télre, hanem évekre előre felhalmozza a tűzifát. Volt vásárlónk, aki a korábbi 8-10 helyett 20-30 köbméter fát vásárolt. Jövőre valószínűleg ez is hatással lesz a keresletre.

Legtöbben tavasszal szerzik be a tüzelőt, de vannak, akik most kapkodnak és a szeptemberben levágott fával szeretnének majd fűteni, ami nem túl jó választás, mert alacsonyabb a fűtőértéke, ezért lenne fontos, hogy a szezon előtt legalább egy évvel vásároljanak, de a jelenlegi helyzet ezt felülírja. A növekvő kereslet ellenére a vállalkozó azt mondja, hogy az őszi kitermelések beindulásával és a külföldi értékesítés tiltásával lesz elég faanyag, ki tudják elégíteni a keresletet. A cég saját tulajdonú erdőkből termeli ki a választékot, értékesítenek rönk- és tűzifát magánszemélyeknek és önkormányzatoknak egyaránt. Arról is beszélt, hogy a magyar erdőtörvény szigorú, van egy kitermelői kapacitás, ami jelentősen nem fog emelkedni, vagyis nem kell attól tartani, hogy tarra vágják az erdőket.