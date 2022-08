Díszpolgári címet Rostonics László kapott Letenye fejlesztése, valamint a lakosság érdekében végzett több évtizedes kiváló, önzetlen, áldozatkész munkája elismeréseként. A Köz Szolgálatáért díjat ketten vehettek át, Ráczné Lánczok Zsuzsanna, több évtizedes példamutató közösségépítő és közösséget összetartó tevékenységéért, illetve Szabó Ferenc a települést labdarúgásáért végzett munkájáért. Letenye Város Díszoklevelével Tamás Tamás utánpótlás-nevelésben végzett kimagasló munkáját, illetve Bedő Ferenc és Bedő Ferencné önkéntes és társadalmi tevékenységét jutalmazták. A Tanító Öröksége díjat ezúttal Tóth Lászlóné érdemelte ki gyermekcentrikus oktató-nevelő munkájával.

A városi kitüntetések és elismerések átadására augusztus 20-án került sor, az ünnepséget a kedvezőtlen időjárás miatt a művelődési házban tartották. Ünnepi beszédet Farkas Szilárd polgármester mondott, aki többek közt arról beszélt, hogy Szent István kaput nyitott előttünk, maradandót teremtett és jövőt alakított. Nagysága azonban nem csak az emberi tetteiben rejlik, hanem abban is, hogy a jelen Magyarországot a test, szellem és lélek feloszthatatlan hármasában alkotta meg, és közben nem feledkezett meg arról sem, hogy tökéletes művet csak a Jó Isten, a Teremtő keresztény szolgálatában lehet létrehozni.

- Nem a kétségbeesés, nem a félelem, hanem végtelen szeretete indította Őt arra, hogy nehéz és küzdelmes életútja utolsó pillanataiban, halála előtt, augusztus 14-én Szűz Máriának, a Boldogasszony oltalmába ajánlotta országát és vele együtt a Magyar Szent Koronát, mely a halandó nagyokkal ellentétben azóta is itt van velünk, s egyfajta üzenetet hordoz számunkra a mai legnehezebb időkben, de a dolgos mindennapokban is – mondta a polgármester, aki a kitüntetések kapcsán is megosztotta gondolatait a hallgatóságával. Úgy fogalmazott: várost építeni csak értékteremtésből lehet. Az a város, amely tagadásra épül, kevésbé lehet nyertes település, viszont az a közösség, amely értékeket teremt, győztes lesz.

A letenyei Szent István-napi ünnepségen nemcsak azt önkormányzati elismeréseket adták át az arra érdemes személyeknek, de ezen a rendezvényen került sor a a Letenyéért Közéleti Egyesület által meghirdetett városszépítő program díjkiosztójára is. Ez utóbbira egy későbbi lapszámunkban még visszatérünk. GYF