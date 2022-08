Erről is beszélt portálunknak Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. igazgatója, hozzátéve: „félősen indult” a főszezon, mert egyre inkább az jellemző, hogy a vendégek az utolsó pillanatokban, 1-2 nappal az utazásuk előtt foglalnak, míg korábban akár több hónappal korábban is megtették ezt.

– A számok azonban azt mutatják: a július és az augusztus kiemelkedő volt – fogalmazott Pálffy Tamás. – A vendégforgalom némileg elmaradt az előző évitől, mivel sokan külföldre mentek nyaralni, de az összetétel megváltozott az elmúlt évihez képest, amikor bőven 70 százalék felett volt a belföldi turisták aránya. Idén már fele-fele arányban regisztráltunk hazai és külföldi turistákat, s a német, a cseh, az osztrák és a szlovák vendégek száma megduplázódott 2021-hez képest.

Ők nemcsak a szállodák, hanem a magánszálláshelyek forgalmát is jelentősen növelték, amelyek kedvező adatokról számoltak be, és a tendencia – az adatok alapján – szeptember első heteiben is folytatódik. Ennél tovább viszont nem látni – tette hozzá az igazgató.

Forrás: Berta-Tóth Manuéla

Az önkormányzattól származó ifa-adatok alapján, tendenciájában, Hévíz hozza a tavalyi nyár számait: „ha vendégszámokban némileg el is maradunk, az árbevételt tekintve viszont jó eséllyel jobban zárunk, mint az előző évben” – folytatta Pálffy Tamás. Kiemelte: bíznak abban, hogy a sikeres dortmundi repülőjárat jövőre is megmarad, mivel ez eddig a vártnál jobb foglaltsággal közlekedett, s már az első hetekben is a tervezettnél nagyobb gépet kellett hadrendbe állítani.

– Az már most látszik, hogy a teljes térségnek hasznos a Dortmund-Hévíz közötti légiforgalom – folytatta Pálffy Tamás, és mint mondta: a fürdőváros is régióban gondolkodik, „hiszen úgy lehet vonzó célpont bármelyik város, ha 20-30 kilométeres körzetében elfoglaltságokat tud kínálni”, mivel a vendégek egyre inkább abban gondolkodnak, hogy bejárják a környéket s részt vesznek aktív programokon.

Az ügyvezető szerint bejött, hogy Hévíz – az egészségturisták mellett – a családokra koncentrál, és már az „új szeniorok” sem elsősorban gyógyulni, hanem kikapcsolódni jönnek, hiszen nincs betegségtudatuk. Így pedig a rekreáció és a prevenció kerül az előtérbe, sőt: az elmúlt két évben a 30-as, 40-es, 50-es korosztály is felfedezte Hévízt, „hiszen szeretnék megelőzni a betegségeket”.