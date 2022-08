Dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke a halfőző versenyről elmondta, hogy azért csatlakoztak a nemzetközi vadfőző fesztiválhoz, mert a zalai közönség figyelmét is szerették volna felhívni arra, hogy a hal nem csak karácsonykor, hanem egész évben finom. Céljuk, hogy minél nagyobb közönséggel megismertessék a halételek, azok egészséges voltát, finom jellegét, s ezáltal Zala megyében is nőjön a halfogyasztás. Jelenleg Magyarországon 6,7 kilogramm az egy főre jutó összes halfogyasztás, azonban az európai uniós átlag 26 kg, érződik a lemaradásunk, ugyanakkor a rendszerváltás idején még csak 2,6 kg halat fogyasztott egy magyar.

- Lassan ugyan, de megyünk előre. A mintegy 120 termelőt tömörítő szerveztünk célja, hogy minél több halat itthon tudjanak értékesíteni és kevesebbet szállítsanak a környező országokba, hiszen a szállítási költségek jelentősek - magyarázta, majd arról is beszélt, hogy az aszály a halgazdálkodást is sújtotta, mintegy 6 ezer hektáron nem tudtak teljes intenzitással haltermelést folytatni, viszont az jó hír, hogy az ország karácsonyi halellátása biztosított. Az is kiderült, hogy a ponty a legnépszerűbb, ami a fogyasztást illeti, mert ízletes, bár kissé szálkás, a második helyen az afrikai harcsa áll.

A csapatok által készített étkeket bárki megkóstolhatta a helyszínen árusított ebédjeggyel. Az 500 forintos ebédjegyekből mintegy 2,5 millió forint gyűlt össze, az előzetesen a támogató cégek pedig több mint 2,2 millió forintot ajánlottak fel, így összesen 4,7 millió forintot sikerült gyűjteni a rendezvényen a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény javára.