Az idei rendezvényen több mint 70 ezer négyzetméter területen 31 országból 1750 kiállító mutatkozott be a mezőgazdaság, az erdészet, a borászat és az élelmiszerfeldolgozás területéről. Mivel 2022 az európai fiatalok éve, így központi szerepet kaptak a rendezvényen a fiatal mezőgazdasági termelők. Az AGRA vásáron felvonultatták a szektor legújabb vívmányait, az innovációk és technológia eredményeit, emellett állatkiállítás, mintakert, mezőgazdasági gépszemle és háztáji élelmiszerek széles kínálata is várta a látogatókat. Az augusztus 25-ig tartó programot szakelőadások, kapcsolat- és üzletkötési lehetőségek, és a kísérőprogramok között az elmúlt hat évtizedet áttekintő vásárfejlődési kiállítás is gazdagította.

A vásár szervezői kiemelték az idei rendezvénnyel kapcsolatban, hogy mivel egyre jelentősebb Szlovénia önellátása és a biztonságos élelemiszer-termesztése, fontos a különböző szakintézményekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel való kapcsolattartás és együttműködés. Az érdeklődők számára pedig több helyi szakmai előadást tartottak, főként a digitalizációról a mezőgazdaságban.

A nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásáron idén 10 magyar kiállító mutatkozott be a CED Közép-európai Nonprofit Kft. szervezésében, többségében mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások. A szervezet magyar-szlovén üzleti fórumot is tartott Innovatív megoldások a mezőgazdaságban címmel. A fórummal lehetőséget kívántak biztosítani az új innovatív technológiák megismeréséhez a mezőgazdaság területén. A rendezvényhez kapcsolódóan szlovén–magyar üzletember találkozó is zajlott, mellyel a magyar és szlovén vállalkozások részére az üzleti kapcsolatok további fejlesztéséhez kívántak segítséget nyújtani a szervezők. Az összejövetelen 9 magyar és 14 szlovén cég képviselői egyeztettek. A találkozó sikerének köszönhetően a rendezvény másnapján a dobronaki szőlőhegyen megtartottak egy drónos bemutatót a környék szőlősgazdáinak részvételével. Így a gyakorlatban is megismerhették az új szőlőpermetezési módszert és technológiát. A CED 120 négyzetméteres standjánál zajló egyeztetéseknek további eredményei is születtek.

