Az idei Patyi vesszős fesztiválon a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség tíz tagja vonult fel velocipédekkel, de a többi különleges kerékpárjukat is bemutatták. A látogatók közül sokan, így a vasi település polgármestere, Dugovics Balázs is megtett néhány métert a régi bringák nyergében. A Dene Tibor elnök vezette kanizsai csapat beszélt hosszú távú terveikről is, arról, hogy múzeumot hoznának létre a kivételes járműveknek Nagykanizsán.