Gasparics Győző polgármestere elmondta, hogy a Magyar falu program két kiírásán is sikeresen szerepeltek, az így elnyert forrást fordítják a felújításra.

-Összesen közel 24 millió forintot tudunk erre a célra költeni. Sokat vártunk, hogy ezt a munkát el tudjuk végezni, most végre rendelkezésre áll a szükséges forrás. Itt mintegy 1,7 kilométer hosszban és 2,5 m szélességben történik meg az útfelújítás, valamint a padkázás, továbbá a temetőnél parkolót alakítunk ki. Az önkormányzat ezt saját erőből kiegészíti, összekötjük a Lenti felé vezető kerékpárutat a temetői út és a parkoló közti szakasszal, ez 1 méter szélességben kap aszfaltburkolatot. Ezzel nagyban javul a temetőbe való közlekedés, kerékpározhatóvá válik az út, ami azért is fontos, mert a Lenti és Rédics, illetve Külsősárd közti kerékpárút felújítására is sor kerül. Ezek együttesen könnyítik meg a munkába járást és a kerékpáros turisták is élvezhetik előnyeit.

A polgármester azt is elmondta, hogy a további tervük egy új falugondnoki autó beszerzése, szintén pályázati támogatással.