Nagykanizsán a Viky Kft. üzletágvezetője, Vadas Zsolt klímaberendezések értékesítésével foglalkozik. Kiemelte: a globális felmelegedés hatása, hogy a nyarak egyre elviselhetetlenebbek, a kánikula gyakran az éjszakai pihenést is megnehezíti.

– A klíma javítja a lakás komfortfokozatát – folytatta a szakember. – Az ügyfelek elsősorban olyan korszerű berendezéseket keresnek, melyek télen fűtésre is képesek, valamint internetes kapcsolattal távolról is vezérelhetők. Persze lényeges az ár, 200 ezer forinttól akár 600 ezerig terjed a skála, az olcsóbb, 100 ezer forintos mobil eszközöket tetőtérbe ajánljuk. De ebben a szegmensben is vannak modernebb megoldások.

Vadas Zsolt hozzátette: nemcsak az alacsony hőmérséklet befolyásolja a hőérzetet, de a páratartalom is. Ha magas a páratartalom, a levegőt fullasztónak, nehéznek érezzük, ezért fontos, hogy a készülékek párátlanítsanak is.

Vadas Zsolt: A páratartalom is fontos

Forrás: Szakony Attila



– Nem ideális, ha nagy a különbség a külső és a belső hőmérséklet között – mondta. – A 25-26 Celsius fok alá hűtött szobákat nem javasoljuk, mindez megterheli a szervezetet, a magas áramköltségről nem is beszélve. A klímák már speciális szűrőkkel vannak ellátva, melyek fertőtlenítik az áramoltatott levegőt. Ettől függetlenül a karbantartásuk kötelező, sőt a garancia feltétele, hogy a szakember évente egyszer vagy kétszer átmossa az adott berendezést.

Egy ház vagy lakás hűthető külső és belső árnyékolókkal (redőny, pergola, zsalugáter, spaletta, függöny) is. Péntek Károly, a nyílászárók beépítésével foglalkozó zalaegerszegi Windoor Design Kft. vezetője mindenképp a külső megoldásokat javasolja, mert azok már az ablaküvegen kívül szűrik a fényt és a hőt.

– A redőnyök ma már műanyagból vagy alumíniumból készülnek, lehetőleg fehér színűt válasszunk, mert az rendelkezik UV-stabilitással – fogalmazott Péntek Károly. – A redőnyök motorizáltak vagy kézzel húzhatók, előbbit be is tudjuk programozni, s ha elutazunk, az automatikus fel-le húzásuk eltéríthetik még a betörőket is. A redőnyök mellett hasznát vesszük az úgynevezett zsaluziáknak, melyek lamellái állítható dőlésszöggel szűrik a tűző napfényt, sőt, akár teljesen be is zárhatók. Ha nyitható-csukható üveg oldalfalat kap a terasz, télikertet is nyerhetünk. A stabil pergolák a teraszok, erkélyek fölött elhelyezve hűtik a házat.

A szakember beszélt a könyökkaros napellenzőkről is, melyek ugyancsak kezelhetők motorosan. Népszerűek lehetnek a zsalugáterek, főleg stílusban illeszkedő retró vagy vidéki építészeti jegyeket viselő házak ablakain, de tudni kell, hogy ezek tömör fából készülnek, vagyis felszerelésük nem olcsó mulatság. Bár úgy tűnik, az árnyékolásra muszáj lesz odafigyelnünk a következő években, hosszú távra pedig megéri a befektetés.