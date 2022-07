Kutyával szép az élet 2 órája

Ha kutyájával nyaralna, ezeket a zalai strandokat ne hagyja ki

A kánikula négylábú kedvenceinket is megviseli. Szerencsére Zalában több olyan strand is található, ahol nyugodtan fürödhet az ember legjobb barátja is.

Fotós: Fehér Márk

A Zalaegerszegen lévő Gébárti-tó nagyon népszerű a kutyások köreiben. A számukra kialakított partszakasz a tó ságodi részén található. Sokan keresik fel a területet, hiszen könnyen megközelíthető, a parton pedig egy kis stég is kapott helyet, ahonnan a kutyák boldogan ugrálhatnak a vízbe. A Gébárti-tónál a négylábúak is szeretnek strandolni. Fotó: Katona Tibor / ZH Archív A Keszthelyi Kutyás Park és Piknikkert is kedvelt fürdőzőhely. A strand kialakítása, környezete és hangulata egészen más világba varázsolja az embert, és természetesen házi kedvencét. Aki először keresi fel a parkot, annak első látásra egy amerikai családi filmjelenet juthat eszébe, ami érthető: a szépen gondozott, nagy fákkal körülvett területen kutyákkal piknikező családokat, árnyékban pihenő kiskutyákat, a vízben gazdájukkal boldogan fürdőző négylábúakat láthat. S mint megtudtuk, a hely sokkal több, mint egy átlagos kutya strand. Nina nagyon szeret a vízben játszani.

Forrás: Fehér Márk - 2020-ban nyitottunk, strandként pedig május 15-től szeptember 15-ig vagyunk nyitva – tudtuk meg az üzemeltetőtől, Sziládi-Kovács Tibortól. De közösség – és rendezvénytérként is funkcionálunk. Piknik kert és találkozóhely egyben. Elő – és utószezonban is vannak programjaink, ez mindig attól függ, milyen kapacitással bírjuk a szezonon kívüli munkát. Jake nyugodt kutya, békésen figyeli a többieket.

Forrás: Fehér Márk - Szerettünk volna egy olyan helyet, amit a saját elképzeléseink szerint valósíthatunk meg. Ehhez pedig 2018-ban nagyon pozitív hozzáállást kaptunk a helyi önkormányzat részéről, így elkezdődtek az egyeztetések, és egy pályázati projekt beadása után alakult úgy, hogy létrehozhattuk a helyet. Ez egy kihasználatlan terület volt, a kutyások viszont azóta nagyon szeretik. 18-20 ezer látogatónk volt a tavalyi szezonban. Nagy hangsúlyt fektetnek a közösségi tér funkcióra: a strandokon jól megszokott lángos és jégkása mellett nyitott könyvespolc és társasjátékok, pihenősarok és kutyajátszótér is várja a vendégeket. Galéria:

Strand dog beach Fotók: Fehér Márk

A zalalövői Borostyán-tó 2020 júliusától várja a vízpartot kedvelő ebeket: számukra mintegy 70 méteres partszakasz van elkülönítve, ahol kizárólag csak négylábú barátaik fürödhetnek. A tó ezen szakaszán az embereknek tilos a fürdés. A budapesti Vucskics Ádám és kedvencei a Borostyán-tó kutyastrandján. Fotó: Gyuricza Ferenc / ZH Archív

