Az EZE már a megalakulását követően elindította a népi értékeket, hagyományokat őrző rendezvénysorozatát, aminek a legautentikusabb helyszíne a skanzen, emlékeztetett dr. Kocsis Gyula egyesületi elnök a beharangozó sajtótájékoztatón. Az egész napos program fénypontja a XXIII. Lokálpatrióta díj és emlékplakettek átadása, ami 15 óra 15 perckor lesz a színpadon.

Major Zsolt szervező elmondta, 10 órától este 20 óráig várják a közönséget. 11 órakor az ünnepélyes megnyitót követően a XVII. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep alkotásaiból láthatnak tárlatot a Pajtagalériában, majd délben ökumenikus istentisztelet lesz a Fatemplomban. Délután 14 órától Zsongi bohóc bemutatója a gyerekeknek szól, és kulturális csoportok – Pusztinai Moldvai Csángó Magyarok Kamarakórusa, Csácsbozsoki „Évgyűrűk” Nyugdíjas Klub Dalköre, Bibrics Táncegyüttes, Albatrosz Táncegyüttes - lépnek fel, 17 órakor pedig a Zalaapáti Harmonika Zenekar szórakoztatja a nagyérdeműt, ezt követően Pál Kriszti retro koncertjét hallgathatják. Napközben kézműves- és kirakodóvásárok, mesterségbemutatók, játszóház és lacikonyha várja a látogatókat.

Forrás: Fehér Márk

A múzeumok vezetői hozzátették, a közgyűjtemények szívesen vesznek részt a közösségteremtő rendezvényen, s örülnek annak is, hogy két év kihagyás után már tavaly visszatértek a vendégek a közkedvelt programra. Egyetértettek továbbá abban, hogy az intézmények továbbra is az együttműködés jegyében dolgoznak ezután is.