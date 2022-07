Jövő tavasszal lesz húsz éve annak, hogy Besenyő-Öreghegy szőlősgazdái saját erőből kápolna építésbe kezdtek, s az önkormányzat támogatását élvezve 3 hónap múlva már az avatására készültek. A közösség olyannyira magáénak érzi az aprócska templomot, hogy körülötte tartják a Péter-Pál napi búcsút és annak szabadtéri szentmiséjén kereszteltetik meg az év közben született gyermekeket, unokáikat. Eddig egyetlen búcsúi mise sem múlott keresztelő nélkül.

Az idei szabadtéri szentmisét celebráló Stróber László apátplébánostól ezúttal Sebestyén Hanna, Vass Boglárka és Gyóni Kornél kapta meg a keresztség szentségét. Vass Boglárka szüleivel, Vass Dániellel és Molnár Tímeával Öreghegyen él, a nagyszülőknek szőlősbirtokuk van a közelben, ő 3 keresztszülővel is büszkélkedhet: Vass Virág, Vass Norbert és Molnár Andrea együtt vállalta, hogy segíti a nevelését. Az egy éves Sebestyén Hanna az öreghegyi Juhász-família - Károly, Antal, Éva, Anna után - ötödik generációja, bár szüleivel Sebestyén Miklóssal és Annával Pusztaszentlászlón laknak, sok időt töltenek az ősi birtokon. A keresztszülők: Juhász Csaba és Juhászné Seres Bernadett, a család barátai. Gyóni Kornél keresztelője stílszerűen a névnapjára esett, szüleivel, Gyóni Mártával és Tóth Lászlóval a szomszéd hegyháton, Gálafejen élnek. Mint mondták, ott is "gyüttmentek", Hajdúböszörményből és Hódmezővásárhelyről származnak, de hamar befogadó és jó közösségre találtak Zalában. Kornélt a keresztszülők: Szente Judit és Boros István mellett nővére, Hanga is elkísérte a ceremóniára.

A Péter-Pál búcsú szabadtéri szentmiséje az idén sem múlott keresztelő nélkül. A képen (b-j) Vass Boglárka, Gyóni Kornél, Sebestyén Hanna az édesanyjukkal és Stróber László atyával

A délutáni programon Borsos József a búcsúi forgatagot immár 7 éve szervező Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület nevében felelevenítette a kápolna építésének történetét. Büszkén említette, hogy immár saját területükön tartják az ünnepséget, hiszen az egyesület nem csak megvette a területet, hanem közösségi tér építésébe is kezdett. Ha megkapják a hatósági engedélyt, nagyobb rendezvények tartására is alkalmas fedett pavilont állítanak - az alapzatát és a térkövezést a városi önkormányzat támogatásával és saját kétkezi munkájukkal már elkészítették. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármester köszöntőjében gratulált az egyesületnek, s példaértékűnek jellemezte az összefogást, a munkát, amit a civil szervezet a közösségi élet érdekében végez. Gecse Péter, a településrészi önkormányzat vezetője továbbra is támogatásáról biztosította közösséget, amely a 20 éves jubileumot remélhetően már a szabd téren is tető alatt ünnepelheti.

A kánikula ellenére az idén is közel kétszázan vettek részt hegyi búcsú szabadtéri szentmiséjén

A kultúrműsorban színpadra lépett a besenyői nyugdíjas klub Szivárvány Népdalköre, a Besenyői Baráti Kör tánccsoportja, örökzöld dallamokkal a besenyői gyökerekkel bíró Czigola Orsolya és Apaceller Péter, operett és retro slágerekkel Bot Gábor és Debrei Zsuzsanna, a Zegasztár Miklós Vivien, a Royal Dance, az Ezer Rózsa Kertje és Éder Gábor. A búcsúi bálban a Simon Művek szolgáltatta a talpalávaló muzsikát.