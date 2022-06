Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott köszöntője előtt Szekérné Büki Erzsébet megyei vezető védőnő szólt a rendezvény céljáról, a kollégái speciális hivatásáról, amely a megfogant magzat, az anya, a család és a gyermek életének, védelmének nélkülözhetetlen szereplőivé teszi őket. Odor Andrea országos vezető védőnő, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Igazgatási Főosztálya Szakmai Felügyeleti Osztálya munkatársa megnyitójában vázolta az elmúlt harminc év eseményeit, felidézve azt is, hogy az abortuszbizottság helyett létrejött családvédelmi szolgálat (CSVSZ) az abortusztörvény 1992-es módosítása miatt élénk társadalmi és sajtófigyelem közepette kezdte meg a munkáját. Az akkori indulatok mára nyugvópontra kerültek, de ehhez az kellett, hogy a szolgálat bizonyítsa, a többszöri találkozások az anyák, a nők felelős döntéseit támogatják, nem gyakorolnak nyomást a válsághelyzetet megélőkre, segítik oldani a beszűkült tudatállapot miatti felfokozott érzelmi-indulati feszültséget. A feladatát 1997-ben átvevő Odor Andrea a megyei adatokat előtárva mutatta be, hogy 2021-ben a szolgálattal kapcsolatba került zalai nők 71 százalékban töltik ki elégedetten a visszajelzést igazoló kérdőívet, ami országos összehasonlításban nagyon magas érték. Az országos vezető védőnő elmondta, a 2000-es évek elején a szolgálat munkatársai a fokozott lelki terhelés, a bevonódás, a kiégés eshetősége miatt esetfeldolgozó tréningeken vehettek részt, ami segítette őket a mentális önvédelemben, ezáltal a tanácsadást igénybe vevők is kiegyensúlyozott szakemberekkel találkoztak. Az ezt lehetővé tevő forrást azóta elvonták.

Szekérné Büki Erzsébet és Odor Andrea a tanácskozás kezdetekor

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Az előadó megköszönte Tóth Lenke korábbi zalai vezető védőnő és a jelenlegi vezető védőnő munkáját. A továbbiakban zalai előadók mellett Fehér Erika és Kissné Garajszki Ildikó, a NNK két védőnő referense tartott tájékoztatót a CSVSZ működéséről, a személyiségfejlesztésről. A védőnők emléklapot vehettek át a tanácskozás végén.