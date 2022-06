Hetesei Máté s a Csány-Szendrey ÁMK diákjainak műsora után Kapcsándy Mária, a Vöröskereszt keszthelyi területi vezetője emlékeztetett a világ legnagyobb segélyszervezetének hét alapelvére, amely alapján végzik munkájukat. Ezek: embe­riesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség.

– Ezek teszik lehetővé, hogy a sebezhető közösségekért dolgozzunk – folytatta Kapcsándy Mária –, és programok sorával segítsünk több százezer embert. Mindezt a világ 187 országában működő Vöröskereszt és Vörös Félhold nemzeti társaság 17 millió lelkes önkéntese vallja magáénak.

Kapcsándy Mária emlékeztetett, a hazai szervezet az alaptevékenységén túl részt vett a koronavírus elleni védekezésben, továbbá idén februártól az orosz–ukrán háború miatti humanitárius válság kezelésében is. Bő egy hónapja pedig, az élelmiszermentő programban, a Lidl áruházakból hozza el s osztja szét szinte azonnal a szavatossági idő lejártához közelítő pékárut és zöldséget Zalában is. A keszthelyi területi szervezet munkatársai májusban 2738 kilogramm élelmiszert juttattak el 2825 embernek, naponta átlagosan 25-30 családnak, köztük Ukrajnából érkezetteknek is.

Kapcsándy Mária arról is beszélt, 2004 óta június 14-e a véradók világnapja, ez alkalommal azokat köszöntik, „akik önzetlen adományukkal, a vérükkel életet és reményt adnak embertársaiknak”. A keszthelyi szervezet tavaly és tavalyelőtt is 115 százalékra teljesítette a tervet, ami mindkét esetben 2700 körüli, önzetlenül a karját nyújtó ember segítségével sikerült. A keszthelyi szervezet e tekintetben a legeredményesebb volt Zalában az elmúlt öt évben.

Dr. Varga Andrea, a megyei kormányhivatal járási vezetője lapunknak nyilatkozva emlékeztetett: a vöröskereszt Magyarországon több mint 80 éve kezdte el a véradás szervezését.

– A véradók nemcsak annak üzenetét hordozzák – folytatta a hivatalvezető –, hogy segítenek az egészségügyön, a beteg embereken és a rászorulókon, hanem egyben példát is mutatnak önzetlenségből. Arra hívják fel a figyelmet: mindig lehet egy kicsivel többet adni annak a társadalomnak, amelynek szerves részei vagyunk.

A legrangosabb elismerést, a vöröskereszt Csillagrendjét a 108 éve működő zalaapáti alapszervezet kapta meg.