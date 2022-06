A megyeszékhelyen működő belvárosi vendéglátóhelyek összefogása révén második alkalommal kínált hét végi koncentrált gasztronómiai élményt hét étterem Mustra Grill and Chill elnevezéssel. A tavaszi street food választékkal várt közönség az egyes helyeken lepecsételhette a Mustra Grill and Chill térképét, az összes pecsét megszerzésével pedig nyereménysorsoláson vehettek részt a vendégek. Az egységáron kínált fesztiválételek mellett italok sokféleségével találkozhatott a felhívást elfogadó érdeklődő, és változatos zenei stílusok között válogathattak, mivel naponta 17 órától kamarakoncertek is hozzájárultak a grillteraszok hangulatához. Az étkek street food jellege alkalmas volt a belvárosi sétára a hét vendéglátóhely között. Az étkek az összehangolt tervezés eredményeképpen változatos kóstolást tettek lehetővé.