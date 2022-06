Kárpáti Zoltán, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője (a képen a robottal) elmondta: egy szlovéniai szállodában találkozott robotpincérrel, ez adta az ötletet a beszerzéshez. A napokban meg is érkezett, s reggelinél, vacsoránál és a délutáni süteménybüfénél használják. Egyelőre kisegítő munkakörben dolgozik, de a bárban már felszolgálás módban is alkalmazzák. A rendelést a felszolgáló veszi fel, aki a robottal okostelefon-alkalmazáson vagy okosórán keresztül kommunikál. A rendelést a robot egyik tálcájára helyezi, majd az asztalhoz küldi, ahol a vendég azt leveszi. A robotnak négy tálcája van, egyszerre akár 20 vendéget is ki tud szolgálni. A rendelésfelvétel még emberhez kötött, de lehet, hogy idővel érintőképernyő segítségével fog történni. A robot segít a hotelt is sújtó munkaerőhiány leküzdésében, egy időben két ember munkáját váltja ki, megtérülési ideje fél év.

Kép és szöveg: Korosa Titanilla