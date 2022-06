A június 3. és 6. közötti Pünkösdi portanyitogatót a Zala Termálvölgye Egyesület szervezi és koordinálja, betekintést nyújtva a vidéki porták nosztalgikus életébe – fogalmazott Guitprechtné Molnár Erzsébet elnök a Dóka Éva csáfordi pincéjénél tartott sajtótájékoztatón.



– A Zala-völgyi Nyitott Porta hálózat 2017-ben jött létre 22 alapító taggal azért, hogy a gazdaságok megnyissák kapuikat, bemutatkozva az érdeklődőknek – emlékeztetett a civil szervezet vezetője. – Azt szeretnénk, ha a térségben egyre nagyobb figyelmet kapnának a helyi termékek és azok előállítói, valamint az agroturisztikai szolgáltatók. Ezzel is próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy Zalaszentgrót térségében emberléptékű módon fejlődjön a gazdaság – mondta Guit­prechtné Molnár Erzsébet, hozzátéve, a pandémia miatt visszafogottan tudtak dolgozni az elmúlt két esztendőben, de most már folyamatosan bővül a hálózat, amelynek jelenleg 29 tagja van.

Szabó Tibor, a Nyitott Porták program koordinátora ízelítőül elmondta, pünkösd idején lesz például hét formabontó borkóstoló és -túra az aranyodi, csáfordi, huszonyai és pakodi pincékben. A gazdák mangalicafinomságokkal és kecske­sajttal várják az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek a gyógynövény- és illóolaj-lepárlással, de közös kertészkedés, zalai cukorperec-készítés, pónilovaglás, íjászat és dámszarvasles is szerepel a kínálatban.



– A kiscsoportos, emberközeli programokon a házigazdák személyesen mutatják be a portájukat – emelte ki Szabó Tibor. – A finom borok és falatok mellett a gasztrokalandorok megismerkedhetnek a méhészkedés, a kertészkedés, a gyógynövénylepárlás és az állattartás praktikáival.

A Nyitott Porta hálózat tagjainál heti rendszerességgel szerveznek programokat a jövőben. Ezek nem tömegrendezvények, fesztiválok lesznek – folytatta a szakember –, hiszen itt a vendégek maguk is aktívan bekapcsolódhatnak az eseményekbe, a közös főzésbe, kertészkedésbe vagy barkácsolásba. Szabó Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a gazdaságok egy időben korlátozott számú vendéget tudnak fogadni, ezért felkeresésükhöz szükség van bejelentkezésre, regisztrációra.