Kézművesnap

Zalaegerszegen ma a Göcseji Kézműves Egyesület és a Göcseji Tudásközpont – Zala­egerszegi Helyi Termék Piac első alkalommal rendezi meg a kézművesség világnapján, június 10-én a Göcseji kézművesnapot. Mesterségbemutatókkal, régi és mai mesterek alkotásaiból nyílt kiállítással, kézműves-foglalkozásokkal, szakmai előadásokkal és kulturális programokkal várják az érdeklődőket, 10.30-kor Szandi énekel, 12 órakor Pál Kriszti-koncert kezdődik az ingyenes programon.

Kiállítás

Zalaegerszegen ma 17 órakor a városi hangverseny- és kiállítóteremben nyílik kiállítás Adorján Péter és Simon Attila természetfotóiból. A Csodálatos természet című tárlat augusztus 19-ig látogatható.

Traktortalálkozó

Zalaszentgrót csáfordi településrészén szombaton tartják meg az öreg traktorok tizedik találkozóját. Három év szünet után az Öreg Traktorok Hagyományőrző Egyesülete szervezte meg a programot, amely 8 órakor regisztrációval és gépmustrával kezdődik. A megnyitót 10 órakor tartják, fél tizenegy körül indul a veterán gépek felvonulása Zalaszentgrótra. Délben a Városi Fúvószenekar ad koncertet a Szent István téren, majd a traktoros menet 13 órakor indul vissza Csáfordba. Az öreg gépek szépségversenyének eredményhirdetését 15 órakor tartják, ezt követően zenés műsorok szórakoztatják az érdeklődőket.

Zeg-Jam

Zalaegerszegen szombaton este nyolc órakor kezdődik az Apáczai Csere János Művelődési Központban a Zalaegerszegi jam session találkozó, a Zeg-Jam. A közönség zalaegerszegi és vidéki zenekarok előadóművészei tolmácsolásában hallhat közkedvelt, tradicionális rock-, blues- és popdalokat különböző felállásokban.

Antal-napi búcsú

Vasárnap Antal-napi búcsún imádkozhatnak együtt a hívek Zalaegerszegen, a jánkahegyi Kápolna téren. A szentmise, amit Stóber László esperes-plébános celebrál, 15 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várnak.

Nemzetközi tánckupa

Zalaegerszegen, a városi sportcsarnokban rendezik meg a hét végén a tizedik Press Dance nemzetközi tánckupát, amelynek ünnepi gálaműsora ma 19 órakor kezdődik. A vasárnapig tartó megmérettetésen hat korosztályban, hat kategóriában lépnek parkettre a versenyzők.

Faluünnep

Ma kezdődik Alsópáhok faluünnepe. Délután átadják a korszerűsített labdarúgópályát, majd 18 órától a helyi öregfiúk­csapat az FTC-vel méri össze erejét. Szombaton 9.30-tól a IV. Zala Tűzoltó Kupa 1. fordulóját rendezik a sportcentrumban. A megnyitón adják át az új tűzoltópályát. Fél tizenegytől méretik meg magukat a 10 fős csapatok a hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltók számára kiírt versenyen, amelyre előzetesen már tíz team nevezett. A verseny eredményhirdetését 15 órára tervezik, 16.30-kor pedig elkezdődnek a színpadi programok, amelyek sorában fellép Varga Feri és Balássy Betti, illetve Auth Csilla is.

Belső kék

Pénteken 18 órakor nyílik Miklós Hajnal Barcsay-díjas festőművész Belső kék című kiállítása a gyenesdiási községházán. Az alkotót Horváth Dániel festőművész méltatja, a hangulatot Szilágyi Attila handpan művész emeli.

A becei kápolna búcsúja

Vasárnap 18 órakor tartják a balatongyörök-becei kápolna Szentháromság-napi búcsúját. Az ünnepi szentmise után a balatongyöröki, a balaton­edericsi és a nemesvitai hívek – akiknek felmenői építették a kápolnát – szeretetlakomát tartanak.

Nyilvános próba

A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar nyilvános próbát tart ma 19 órától a vonyarcvashegyi Lido strandon. Az együttest Kiss Tamás karnagy vezényli.

Születésnap

Egyéves születésnapját ünnepli szombaton az alsópáhoki Bobo Fun Park. 10 órától 19 óráig játékok, versenyek várják az érdeklődőket, akik találkozhatnak az Exatlon Hungary sztárjaival is.

BikeFest

Kerékpáros programokat rendeznek szombaton és vasárnap a keszthelyi Energia téren, illetve a mólónál, a Zenepavilon előtti területen. Az érdeklődőket mindkét napon 10 órától kerékpáros ügyességi feladatok várják, s lesz 50 kilométeres országúti teljesítmény-, illetve 25 kilométeres családi kerékpártúra is.

Halász Judit-koncert

A Kossuth-díjjal is kitüntetett Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait hallhatja a közönség szombaton 16 órától Keszthelyen, a Balaton Színházban. A vitéz, a kalóz, meg a nagymama című koncerten a népszerű előadó új lemezéről is elhangoznak majd dalok.

Börze és kiállítás

Költők, írok portréi plakettokon címmel nyílik kiállítás vasárnap 9 órától Keszthelyen, a Balaton Színházban. A Magyar Éremgyűjtők Egyesületének keszthelyi csoportja ezt követően érembörzére várja a gyűjtőket és az érdeklődőket.

Falunap

Pénteken 20 órától éjszakai túrával indul Nagyrécse falunapi ünnepe, amely szombaton polgármesterek, vállalkozók, valamint baráti körök főzőversenyével folytatódik, 14 órától pedig kulturális programok szórakoztatják a vendégeket. A sztárvendég Csonka András lesz. Este bál kezdődik Pávlicz Patrikkal és Simonnal.

Kismotorfecskendőt szerelnek

Szombaton 9 órakor kezdődik az Országos kismotorfecskendő-szerelő bajnokság Murakeresztúron. Előbb a résztvevők felvonulnak a faluban, majd 10 órakor megkezdődik a verseny. Délután bemutatók várják az érdeklődőket, este pedig fellép DJ Deka, majd szabadtéri bál kezdődik Rezsek Zsolttal.

Emléktábla

Miklósy Pál egykori igazgató, valamint az iskola és a volt pedagógusok tiszteletére emléktáblát állítanak Nagybakónakon. Az ünnepi program szombaton 11 órakor a művelődési házban kezdődik, majd a résztvevők átvonulnak az iskolához, ahol leleplezik a mementót.

Elszármazottak találkozója

A Kerecsenyből elszármazottak találkozóját rendezik szombaton déltől a közösségi háznál. A vendégeket előbb egy sétára várják, majd ebéddel és kulturális műsorral folytatódik a program, amit zenés est zár.

Szombaton Gutorföldén 16 órától a szabadtéri színpadnál tartják az elszármazottak találkozóját.

Nyitott pincék napja dottóval és borciklivel

Szombaton 15 órától rendezik Balatongyörökön a Nyitott pincék napját. A látogatók dottóval juthatnak el az egyes helyszínekre, ahol a kiváló nedűk mellett zsíros kenyér és pogácsa is várja a vendégeket. A program idején környékbeli kézművesek kínáljak porté­káikat a Szép-kilátónál.

Szombaton Nagykanizsa­Förhéncre is várják a borkedvelőket a Nyitott pincék napjára, ahol 14 órakor bemutatják a hegy új szolgáltatását, a borciklit. Ezután fellép a Nagykanizsai Fúvószenekar kisegyüttese, a Pántlikák néptáncegyüttes, a Zero zenekar, valamint a Les Pommes De Terres.

A népi kultúra napja

Szombaton 14 órától rendezik meg a népi kultúra napját Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban. A házigazda Csillag citeraegyüttes és a Fürge lábak néptánccsoport mellett a térség tucatnyi fellépője szórakoztatja a közönséget.

Jubileumi gála

A becsehelyi faluházban tartja 10 éves jubileumi gálaműsorát szombaton 17 órától a Letenyei Alapfokú Művészeti Iskola tánc tanszaka. A program során az elmúlt évtized növendékei lépnek fel.

Bemutatkozik a hímzőszakkör

Szombaton Szentgyörgyvölgyön 17.30-kor a kultúrházban nyílik meg a Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett hímzőszakkör kiállítása.

Népművészeti fesztivál

Szombaton Lentiben tartják a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztivált, 10 órakor szentmise kezdődik, majd zenés, táncos programokra várják az érdeklődőket a művelődési központhoz.

Kiállítás, vásár, kulturális és gasztronómiai seregszemle

Finom ételekkel, művészeti és szórakoztató programkavalkáddal, neves emberek közéleti vetélkedőjével, háztáji termékek legjavával várják szombaton 12 órától Felsőrajkra az érdeklődőket, az immár 10. Nemzetközi, Térségi Kiállítás és Vásár, Kulturális és Gasztronómiai Seregszemlére.

A közösségi rendezvényen ezúttal is megszervezik a neves, országosan is ismert hírességek közéleti vetélkedőjét. Az idei program különlegessége lesz még a polgármesteri találkozó, amelyre több mint 180 településről – Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár és Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos körzetéből – várják a községek vezetőit és a lakókat. Az esemény díszvendége a szlovéniai Lendva lesz, Magyar János országgyűlési képviselő vezetésével. Emellett művészeti és kulturális programok sokasága, ízletes, házi ételek kóstolója és vásár is várja a látogatókat, közel 50 környékbeli őstermelő és kézműves mutatkozik be portékáival.

A program keretében idén is megválasztják a megye legfinomabb süteményét az édes és sós, valamint húsos desszertek közül. Lesz továbbá veteránautó- és -motorkiállítás, illetve kézműves-foglalkozás is.