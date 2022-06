Az ország fennállásának 74 éve – vagyis történelmi távlatban rövid idő – alatt nagyon sok mindent elért, fogalmazott a konferencián Izrael magyarországi nagykövete. Yacov Hadas-Handelsman kijelentette: „igazi startup ország vagyunk, kitartó és innovatív. Izrael mindig kreatívan és újszerűen gondolkodik, és pontosan ez teszi országunkat sikeressé”.

A diplomata – a két szervezőre is utalva – leszögezte: nagyra értékelik mindazok tevékenységét, akik folyamatosan Izrael mellett állnak és hidakat építenek a két ország, az emberek és a vallások között. Ez a feltétlen támogatás pedig olyasvalami, „amit nem veszünk magától értetődőnek”, folytatta a nagykövet, aki emlékeztetett arra is, Hévíz és a Szamáriai Regionális Tanács vezetője a közelmúltban megállapodást írt alá, amely pénzügyi, ipari és turisztikai együttműködést is tartalmaz.

A zalai fürdőváros alpolgármestere ehhez kapcsolódva felidézte: Hévízen jelentős az izraeli vendégforgalom, éppen ezért régi cél egy repülőjárat beindítása, amely az elmúlt időszakban, a pandémia miatt ugyan lekerült a napirendről, de szándékaik nem változtak.

– Hiszem, hogy amennyiben jó emberek, jó ügyért, kitartóan dolgoznak, előbb vagy utóbb sikerrel járnak – hangsúlyozta Kepli József János. – Így lesz „egy meg egyből könnyen tizenegy”, hogy Yossi Dagan, a Szamáriai Regionális Tanács vezetőjének szavait idézzem. A mai embert próbáló időkben felértékelődnek személyes kapcsolataink, régi barátságaink, amelyeket gondozni, ápolni kell.

Dr. Varga Andrea, a keszthelyi járási hivatal vezetője elmondta, Izrael 1949 óta tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, és a világ legtöbb országával jó kapcsolatot tart fenn.

– Az évszázados üldöztetés emléke – folytatta a gondolatot –, a holokauszt sokkoló tapasztalata és az évtizedek óta tartó arab–izraeli konfliktus mind olyan hatások, amelyek eredményeként Izrael külpolitikájának céljává vált, hogy békét teremtsen a régióban és előmozdítsa a nemzetek közötti együttműködést.

Vozár Péterné, Keszthely alpolgármestere arról beszélt, a zsidóság része a város történelmének, majd kiemelte, az európai kultúrkör három városon, Jeruzsálemen, Athénon és Rómán alapszik. Volt idő, amikor ezeket megpróbálták elszakítani egymástól, s ennek „terhét lassan egy évszázada nyögi a zsidóság és a legtöbb európai nép egyaránt.

– Bár a történelem kegyetlen és igazságtalan volt Keszthelyen is zsidó polgártársainkkal, ám emlékük és a város iránti elkötelezettségük felett nem lehet szemet hunyni – fűzte tovább a gondolatot Vozár Péterné. – Hogyan is lehetne, ha magunk közé tartozónak vallhatjuk Swarz Dávidot, a merev rendszerű, kormányozható léghajó feltalálóját, akiről utcát, lakónegyedet neveztünk el, vagy épp a Simon családot, illetve Goldmark Károly zeneszerzőt, aki művelődési házunk névadója lett. És persze említhetnénk megannyi orvost, ügyvédet, iparost, aki dolgos munkával, velünk közösen építette ezt a gyönyörű várost, amit ma, 2022-ben az otthonunknak nevezhetünk.

Az alpolgármester azt mondta, Jeruzsálem, Athén és Róma örökösei vagyunk, s „nem kérdés, hogy a zsidó kultúra gazdagabbá tette a körülöttünk lévő világot”.

Szabó Balázs, a Hit Gyülekezetének keszthelyi lelkésze szerint az Ősújország megjelenésekor talán utópiának, álomnak, esetleg mesének tűnt, „de akik felismerték benne a felülről jövő látást, a víziót, azok meg tudták ragadni a jövőt”.

– Kívánom, hogy e rendezvény ne csak megemlékezés legyen, hanem vegyünk inspirációt a jövő kihívásaival szemben, hogy az élet legfontosabb kérdéseiben létrejöjjön a társadalmi összefogás, s ami ma még csak álom, az holnap valósággá váljon – zárta köszöntőbeszédét a lelkész.

A konferencián dr. Szarka Lajos történész, az egyik szervező kiemelte: ezzel a rendezvénnyel is szeretnék erősíteni Izrael és Magyarország jövőjét és barátságát.

– S persze elkötelezettségünket Izrael iránt – tette hozzá az Immánuel Magyar–Izraeli Baráti Társaság elnöke. – Emellett szeretetünket, elismerésünket és csodálatunkat is kifejezzük az ősi földön új országot építő izraeli emberek felé. Egyúttal köszönjük magyar zsidó honfitársainknak, hogy ők is fontos kapcsot képeznek a két ország között.

A konferencián előadások és dalok idézték fel Izrael megalakulását, történetét és a magyar zsidóság sorsát.