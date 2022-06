Azokat, akik még eljöhettek a találkozóra, Dénes Sándor, a gimnázium igazgatója köszöntötte. A csapat tagja és motorja Büki Pálné, akitől megtudtuk: ritka ünnep volt számukra a szombati találkozó, hiszen az ő életkorukban, 80 és 90 év között félúton már nehezen kelnek útra a még élő öregdiákok.

Az osztály azért is számított különlegesnek, mert tagjai élen jártak a kulturális tevékenységben. A gimnázium néptánccsoportjának legjobbjai közülük kerültek ki, többen pedig zenét (is) tanultak, ők a mai Helikon elődjén mérették meg magukat rendszeresen. A Zalai Hírlap 1955-ben megjelent számainak egyikében például az olvasható, hogy „Beke Árpád, Németh Erzsébet (Büki Pálné) és Szőcs Ildikó kiváló produkciót mutatott be Ibsen Peer Gyntje egy részletének előadásával”.



További érdekesség, hogy felnőve Németh Erzsébet és osztálytársa, Vértes Judit is író emberekké váltak, ketten 17 könyvet írtak és jelentettek meg. Az osztály ott volt 1956 viharos napjainak forgatagában is, Kerecsényi Edit híres fényképén látható, hogy a IV. D. osztály fiataljai a felvonulók élén haladtak, rögtön a zászlóvivő mögött.

– Osztályfőnökeinknek, dr. Gaál Jenőnek, majd Kugler Sándornénak sokat köszönhetünk, csakúgy, mint tanárainknak, köztük Harkány Lászlónak, Horváth Bélának, Biskopics Mártonnak és Alexa Ambrusnak – kiváló útravalót kaptunk tőlük, talán ennek is köszönhető, hogy sokan választottuk a pedagógushivatást – fejtette ki a találkozó fő szervezője, Büki Pálné. – Például Pergel Mária (Gyana Sándorné), aki végig itt, a Batthyány-gimnáziumban tanított.

Az is elhangzott: a még élő diáktársak 15 év óta minden évben találkoznak, két találkozó között pedig folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot telefonon. HBA