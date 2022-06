A zalaegerszegi szabadtéri gyűjteményt választottuk az interjú helyszínéül, ahol éppen egy ritka jármű érkezéséhez készítették elő a terepet (erről később beszámolunk), valamint a szombati Múzeumok éjszakája programjainak részleteit pontosította a múzeumigazgató helyettesével, Németh-Gotthárd Grétával. Az időszakos kiállítótérben már lebontották a legutóbbi, Ikarus buszokat bemutató tárlatot, csupán az ülések maradtak, amire kényelmesen leülhettünk a beszélgetéshez. Az igazgatónak a szakmai múlt mellett rálátása volt a közgyűjtemény életére, mivel több éve tagja a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Alapítvány kuratóriumának.

– Negyvenegy évet töltöttem a MOL-cégcsoportban, elsősorban a logisztikában dolgoztam. A logisztika az a terület, ami tulajdonképpen az összes tevékenységhez kapcsolódik, emellett rálátásom volt a MOL-csoport régiós szállításaira, legyen az kőolaj-, késztermék- vagy félkésztermék-szállítás csővezetéken, vasúton, közúton, uszályon, így elég kiterjedt szakmai kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni az elmúlt évtizedek alatt – összegzi az életpályát Eichinger Attila. – Ezenkívül hét évig a vezető szlovák olaj­ipari cégnél, a Slovnaftnál dolgoztam, 2000–2007 között évekig voltam a vállalat logisztikai igazgatója. Tehát nemcsak a MOL magyarországi, hanem a környező országok képviseleteiben is aktívan tevékenykedtem, a teljes ellátási lánc mentén. Az utóbbi tizenkét évet itt, a MOL Zalai Finomítójának vezetőjeként töltöttem. Ez komoly váltás volt a logisztika után, a feldolgozás teljesen új feladatokat jelentett számomra is. Ebben az időszakban sikerült megoldani a finomító szaghatásproblé­máit és új üzemet hoztunk létre, ahol a legmodernebb innovatív technológiával gumibitument gyártunk.

A múzeum irányítása ugyancsak tanulandó feladatok, kihívások elé állítják Eichinger Attilát, aki saját bevallása szerint kellő alázattal és lelkesen sajátítja el az ehhez szükséges ismereteket, törvényi jogszabályokat. Utóbbi témában több órát konzultált már dr. Kostyál Lászlóval, a Göcseji Múzeum igazgatójával, akivel a további együttműködésről is szót ejtettek. Ez a Göcseji Múzeum és a MOGIM jövőbeni még szorosabb együttműködése szempontjából nagyon fontos.

– Az olajipar tradicionális történetének bemutatása, a tárgyi eszközök, berendezések, különféle gyűjtemények gondozása természetesen a fő feladat. Tóth János volt igazgató ugyancsak nagyon sokat segített, aki egyébként az elmúlt időszakban páratlan gyűjteményeket hozott létre. Természetesen sokat számít az is, hogy körülöttem kiváló szakemberek vannak, egy önállóan is dolgozni tudó, munkájára igényes, összeszokott gárda. Ez már önmagában garancia arra, hogy a múzeum jól működjön, s hogy a jövőbeni terveinket meg tudjuk valósítani. S hogy mit szeretnék, milyennek képzelem a múzeumot? Már kuratóriumi tagként is volt rálátásom a közgyűjtemény működésére, anyagi lehetőségeire, fejlődési irányvonalára. A pályázatomban megfogalmazottak szerint én kétféle szemszögből néztem ezt a fajta feladatvállalást: ennek a tevékenységnek van egy kiszámítható és egy kiszámíthatatlan része. A kiszámíthatóságba beletartozik a törvényi háttér, az elődök által felépített múlt, a gazdag gyűjtemény, ez a biztos pont. A legnagyobb kihívás az, hogy miként lehet a jelenlegi és a jövőbeni generáció felé átadni ezt a felhalmozott tudást. Ehhez pedig szükség van a kreativitásunkra, innováció­ra, ötlethalmazra, mindezt azonban kellő önuralommal, tisztelettel kell csinálni. Nemcsak országosan ­egyedülálló közgyűjtemény vagyunk, hanem nemzeti sírhelyként is funkcionálunk. Egyszóval mindig meg kell találni azt a közép­utat, hogy felkeltsük az érdeklődést, legyünk mobilisak, modernek, de ne csorbuljon a presztízsünk sem.

Az új igazgatónak és csapatának első közös nyilvános szereplésére június 25-én, szombaton nyílik alkalom, hiszen idén is csatlakoznak a Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz. Németh-Gotthárd Gréta elmondta, hogy 18 órától már egy teljesen új, a történelmi bányász-, kohász-, erdészkorsókat bemutató kiállítással várják az érdeklődőket. A gyermekeknek a népszerű múzeumi rejtélyek programot ajánlják, illetve mikroszkópos természettudományos foglalkozásokat tartanak, ahol az ásványok lesznek a fókuszban. Bánfalvi Péter amatőr csillagász 21 órakor tart előadást Utazás a Naprendszerben címmel, felhőtlen égbolt esetén pedig azt követően távcsöves bemutatót tart a Vega Csillagászati Egyesület.