A napirendi pontok között több önkormányzati szolgáltatás díjemeléséről is dönt a testület, így például a parkolás és a piaci helypénzek is emelkednek várhatóan. Díjemelésre kell számítani a közétkeztetés terén is.

A testület felülvizsgálja továbbá a város 2020–2024-re szóló gazdasági programját, illetve a város arculati kézikönyvének változtatásairól is dönt a közgyűlés.

Az Erzsébet tér keleti oldalának lezárása is a testület elé kerül. Mint az előterjesztésben olvasható, júliusban és augusztusban ideiglenesen lezárnák a Fő út és a Rozgonyi utca közé eső szakaszt.