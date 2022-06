A zalai megyeszékhelyen június 4-én, szombaton délelőtt néptánc és népzenei flashmobbal indítottak a Dísz téren, majd a Rózsák terére, a 2021-ben felavatott Székelykapuhoz vonultak át a megemlékezők, ahol ifj. Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselő, bizottsági elnök mondott beszédet. A szónok kifejette: ez a nap már nem a gyásznapot jelenti, sokkal inkább az újrakezdés ünnepét. Ki kell lépni a sérelmek bűvköréből és el kell fogadni azt, ami immár nem megváltoztatható, ám mégsem kell feladni a magyarság összetartozásának természetes érzését. Az ünnep ékes bizonyítéka annak, hogy a magyarság az egyik legnagyobb újjászülető nemzet, hangsúlyozta a képviselő.

A rendezvényt a Bajcsy-Zsilinszky téren, a 2020-ban felavatott Országzászlónál folytatták Zalaegerszegen. Itt Balaicz Zoltán polgármester emlékezett a négy emberöltővel ezelőtt történtekről, következményeiről. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy négy nemzedék öröme, bánata, sikere és kudarca történelemmé sűrűsödjön, mondta a polgármester.

Balaicz Zoltán polgármester is beszédet mondott az Országzászlónál

- Trianon valójában nem ok, hanem következmény. Következménye az önmagunkba vetett hit és bizalom elveszítésének. Annak, hogy elfelejtettük a küldetésünket. Mert meggyőződésem, hogy nekünk, magyaroknak különleges feladatunk van itt, a Kárpát-medencében! Trianon egyik nagy nagy tanulsága: megfelelő érdekképviselet nélkül semmire sem jutunk a nemzetek versenyében. Ideje észrevennünk azt is, hogy a Kárpát-medence magyarságának nemcsak a múltja, hanem a problémái is közösek, és a jövő sem képzelhető el másként, csak együtt – hangsúlyozta a városvzezető.

A rendezvény meghívott vendége volt még Horváth Ferenc országgyűlési képviselő, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke és Lendva egykori polgármestere, Magyar János országgyűlési képviselő. A megemlékezés este a hangversenyteremben Herczku Ági és a Banda részvételével hagyományőrző esttel zárult.