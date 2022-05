A kedvezmények kivezetése a hazai, határ menti benzinkutakon mégsem okozott ugrásszerű forgalomnövekedést, az ott dolgozók szerint ugyanis Szlovéniából eddig is nálunk tankolt, aki tehette.

Tavasszal, az ottani parlamenti választások előtt vezettek be a szomszédos országban a magyarországihoz hasonló ársapkát (a benzin árát 1,503, a dízelét 1,541 euróban fagyasztották be), és ez a korlátozás szűnt most meg. A 95-ös benzin literenkénti ára így most Szlovéniában átlagosan 1,6 euróra (valamivel több, mint 600 forint) nőtt, míg a gázolajé mintegy 1,8 euró (több mint 680 forint) lett. A határ menti térség lakói ezért rendszerint hazánkban tankolnak.

– Nézze, nem jön ide senki – mondta az egyik határhoz közeli, néptelen tankállomáson az egyik kutas. – Hétfő óta alig van forgalom, csak az tankol nálunk, akinek nincs ideje átmenni Magyarországra.

Szinte valamennyi kúton ugyanezt mondják, még a Lendvától körülbelül 15 kilométerre lévő Hotizán is. Magyar oldalon viszont nem érzékelnek jelentős forgalomnövekedést vasárnap óta, ezt azzal magyarázzák, hogy a szlovéniai árstop bevezetésekor ugyan kissé enyhült a nyomás, de gyakorlatilag fél éve folyamatosan nálunk tankolnak a szlovén rendszámú személyautók tulajdonosai.

– Van, aki kifejezetten ezért jön Magyarországra, ők rögtön meg is állnak az első útjukba eső kútnál – mondta egy ismerősünk. – Akik azonban bevásárlással vagy egyéb ügyek intézésével kötik össze a tankolást, azok távolabbi kutakon is feltűnhetnek.