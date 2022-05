Nagy Boldizsár, a Bibó-gimnázium intézményvezetője a búcsúzó diákokhoz szólva kijelentette: „érdekes, változatos utazás végére értetek”, majd felelevenítette az elmúlt évek jelesebb eseményeit. – Néha szenvedtetek a tanórákon, néha utáltátok a fejetek fölött összecsapó követelmények hullámait, de mindezek mellett élveztétek a gimnázium adta lehetőségeket: a színház- és múzeumlátogatásokat, a megmérettetéseket, a versenyeket, az iskolai ünnepeket, az adventet, az osztálykirándulásokat és számos további programot – fogalmazott Nagy Boldizsár, hozzátéve: – Az évek előrehaladtával komolyodtatok, próbáltatok alkalmazkodni a kihívásokhoz és a nehézségekhez is.

A Covid és az online oktatás azonban mindannyiunkat hátráltatott: nemcsak a tanulás lett nehézkesebb, hanem a kapcsolatok fenntartása, működtetése is. Pénteken 59-en búcsúztak az intézménytől, akik közül huszonkilencen szereztek angol s kilencen német középfokú nyelvvizsgát, 26-an pedig teljesítették az ECDL nemzetközi számítógépes vizsga legalább hat modulját, sorolta az eredményeket az intézményvezető. A ballagáson a hévízi önkormányzat által alapított Bibó- díjat Papp Gábor polgármester adta át Kovács Hunor Lehelnek, akiről osztályfőnöke, Cséby Zoltánné Ács Erika azt mondta: tanulmányi munkája példaértékű volt, végig kitűnő eredménnyel.

A végzős diák angolból és németből rendelkezik középfokú nyelvvizsgával és hétmodulos ECDL-bizonyítvánnyal is. Emellett Hunor a sport területén is kiemelkedően teljesített, folytatta a pedagógus, kiemelve a friss Bibó-díjas közösségi munkáját is. Úgy jellemezte őt: „az osztályközösségben mindig lehetett rá számítani, s lelkesedésével vitte előre a többieket is”. Az évfolyamelső címet és az ezzel járó Bibó-emlékérmet Kárai Ákosnak nyújtotta át Nagy Boldizsár.