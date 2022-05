Ennek jegyében ad otthont évről évre a város a GreenTech szakkiállítás és konferenciának, mely napirendre tűzi a klíma- és környezetvédelemmel, technológiai fejlődéssel, gazdasági növekedéssel, innovációval kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Mindezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg az immár harmadik alkalommal megrendezett országos, nemzetközi kitekintésű program kapcsán, amely egyre erősödő népszerűséggel bír mind a szakértők, mind a lakosság részéről, igazolva: a környezetvédelem mindannyiunk közös ügye. Ezt bizonyítja a huszonöt előadó és hetven kiállító részvétele, s az ifjabb generációk aktív bekapcsolódása, ugyanis mintegy nyolcszáz diák is részese lesz a csütörtök-pénteken a járműipari tesztpályán zajló programnak.

– Az éghajlatváltozás és a környezeti adottságaink egyre komolyabb kihívások elé állítanak bennünket – folytatja Balaicz Zoltán. – Miként Oscar Wilde fogalmazott: „A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek, ahogy kaptuk.” A nehézségek kivédésére klímastratégiát dolgozott ki a város. Ebben tíz évre meghatároztuk az intézményrendszer energiatakarékos felújítását, valamint az új beruházások leghatékonyabb és legbiztonságosabb energiafelhasználása terén elérendő célszámokat, nagy hangsúlyt helyezve a zöld gondolkodás mentén kijelölt technológiai fejlődésre és gazdasági növekedésre.

A tavalyihoz hasonlóan idén is sok százan regisztráltak az előadásokra

Forrás: ZH-Archívum

Ennek jegyében zajlik tehát a zalaegerszegi intézményrendszer megújítása, energetikai korszerűsítése is, összesen több mint 20 milliárd forintos nagyságrendben. Húsz városi intézményre, többek között három általános iskolára szereltek napelemeket, napkollektorokat, s hőszigetelő rendszereket építettek ki az épületgépészet megújítása mellett. 433 millió forintos ráfordítással a város minden szociális, idősügyi intézménye, klubja megújult, 353 millió forintos keretből 9 felnőtt háziorvosi, 5 gyermekorvosi, 17 védőnői körzet és a központi ügyelet rekonstrukciója is megvalósult. Az óvodák, bölcsődék, iskolák zömében szintén elvégezték az energetikai korszerűsítést, s a tervek szerint 2024-ig a kimaradt intézmények is megújulnak.

A célok megvalósítását az adottságok is támogatják: Zalaegerszegen országos szinten is magas a zöldfelületek aránya: egy főre átlagosan 34,6 négyzetméternyi jut. A levegő minősége jó, s kedvező tendencia, hogy a kerékpárút-hálózat bővülésével párhuzamosan a kerékpárhasználók száma is nő.

– A víz- és hulladékgazdálkodás korszerűsítése, a klímatudatos városi közlekedés megteremtése, a gyerekek tudatformálása és az ivóvízbázisok gondozása mind-mind fontos lépés azért, hogy Zalaegerszeg az évtized végére energiahatékony és zöld várossá váljon, mely élhető és fenntartható – mutat rá Vigh László országgyűlés képviselő.

– A közösség nélkülözhetetlen elképzeléseink megvalósítása során, jó érzés, hogy számtalan intézmény, cég állt vállalásaink mögé a társadalmi felelősségvállalás jegyében, s a lakosság is támogatja ez irányú törekvéseinket. A közjóért való tenni akarás szinte mindenkit magával sodort – emeli ki Balaicz Zoltán, egyebek mellett arra a nagyszabású, 2019-ben bejelentett faültetési programra utalva, melynek keretében azt tervezték, hogy 2024-ig ötezer új fát ültetnek a városban. Mivel már több mint 9000-nél tartanak, az új cél: 2024-ig 10 ezer fát ültetni a fenntarthatóság jegyében.