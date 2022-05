A hévízi református közösség mindig is fontosnak tartotta, hogy bevonja a város kulturális életébe a templomot mint szakrális helyszínt – fogalmazott lapunk kérdésére Péntekné Vizkelety Márta lelkipásztor, hozzátéve: ez a kapcsolat, szolgálat gazdagította a gyülekezetet is, amely szerint a művészetek által is közelebb lehet kerülni Istenhez.

– Csodálatos együttműködés alakult ki 2014-től ’19-ig – folytatta a lelkész. – A Festetics művelődési központtal közösen szerveztük ezt a koncertsorozatot, amely évente nyolc komolyzenei hangversenyt jelentett a templom falain belül. A pandémia azonban sajnálatos módon ellehetetlenítette ezt, s az elmúlt két évben nem lehettek ilyen alkalmak a templomunkban.



Most viszont elérkezettnek látták az időt, hogy folytassák a hagyományt, ezúttal a város turisztikai egyesületével közösen, amely segít például a megfelelő hírverésben, abban, hogy az alkalmakról a helyiek és a vendégek is tudomást szerezhessenek. Egyelőre négy koncertet terveznek július végéig, minden hónap utolsó péntekén, ám ha lehetőség lesz rá, később folytatni szeretnék a sorozatot.

– Szeretnénk, ha templomunk újra a kultúra fontos része lenne – szögezte le Péntekné Vizkelety Márta –, hiszen tudjuk jól: Isten adja a tehetséget az embernek a zenében, az énekben is, és ezzel a tőle jövő adománnyal is őt dicsőíthetjük.

Első alkalommal a város értéktárában szereplő, Zalai Príma díjjal kitüntetett, immár 45 éves Musica Antiqua Együttes adott hangversenyt, amelyre megtelt a református templom érdeklődővel.



Pünkösd előtt a 2004 óta működő alsópáhoki Allegrezza Kamarakórus lép fel a hévízi református templomban, később pedig érkezik a Fidelis Brass Band is.