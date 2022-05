A Föld napja (április 22.) tiszteletére, mintegy születésnapi ajándékként ezúttal is összefogott a megyeszékhely egyik legfiatalabb településrészének önkormányzata és két civil szervezete, a Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület és a Gálafejhegyi Polgárőr Egyesület tagsága, hogy meg­ismételje a tavalyi sikeres akciót és összeszedjék a fennhatóságuk alá tartozó mintegy 20 négyzetkilométeren az utak, a horhosok mentén, az erdőszélekben, a közterületeken található szemetet, elszórt hulladékot.

A Szilasi Gábor, Olasz Balázs, Szalai Krisztina, Giak Erika, Benkő Tímea, Vertetics Ádám, Kiss Benedek, Benkő László, Goór Béla, Konrád Árpád, Kárász Elemér, Gyenge József és Marafai János alkotta csapat azonban hiába igyekezett, a tavalyi mennyiségnek csak a harmadát sikerült begyűjtenie.

Vajon miért?



– Úgy véljük, azért, mert hatásos a példamutatás, a környezetbarát szemlélet népszerűsítése, nem szemetelnek sem a lakók, sem a gazdák, így kevesebb hulladékot kellett összeszednünk – magyarázta a jó „bizonyítványt” Olasz Balázs, Gálafej-Vakaroshegy Fejlődéséért Egyesület elnöke, hozzátéve, hogy a levitézlett autógumikkal, és a külön­féle hulladékkal biztosan nem helybéliek szennyezték a természetet.

Szilasi Gábor mint a körzet önkormányzat képviselője is büszke az egyre gyarapodó, jelenleg mintegy 250 lakosú városrészre, ahol – a szép számú fiatal családnak köszönhetően – örvendetesen sok kisgyermek nevelkedik. Készítettek is számukra nemrégiben egy klassz játszóteret, de gondolnak a felnőttekre is: folytatják a közösségi tér kiépítését, ahol mindig sikerül valami újdonsággal gyarapodniuk.



– A legutóbb Zorn Attilától betonlapokat kaptunk, amelyeket a szabadtéri asztalok és padok alá rakunk majd. A közösségi rendezvényekhez a faházunkban már készenlétben állnak a sörpadok, van hűtőszekrényünk, bográcsunk és egyéb felszerelésünk. Ami a nagyobb siker: kiépült a Pityke utca közvilágítása – 30 éve kérvényezték az ott lakók és a gazdák. Már készülnek a tervek, megkezdődik a Lejtős utca felújítása, s megújul a Cimpó hegyi Bokor utca is – sorolta a képviselő.

– Elmondható, hogy átlagon felül szorgalmas, összetartó lakóközösség formálódik a hegyháton. Az idén is állítunk májusfát, aztán majd nyárköszöntő bulin kitáncoljuk. Az első sikerén felbuzdulva júniusban tartunk piacnapot, szeptemberben újdonságként nyitunk egy kertmozit – először a gyerekeknek vetítünk filmet, azután a felnőtteknek – tette hozzá Olasz Balázs.

A környezetük tisztaságára közösen ügyelnek. A polgárőrök a járőrszolgálataik során már korábban is füleltek le illegális hulladéklerakót, s jövőben sem lesznek elnézőek. Ezúttal árokba hajított közlekedési táblákat is találtak, a fémtolvajok ellopták alóluk az alumínium tartóoszlopukat.