A kisüzemi sörfőzésre, a sörstílusok változatosságára és a helyben készülő termékekre hívja fel a figyelmet a Nyitott főzdék napja, amelyet május 21-én, immár negyedik alkalommal rendeznek meg – számolt be a turizmus.com. A csatlakozó főzdékben a kóstolás és sörvásárlás mellett lehetőség lesz az üzemek működésének, a sörkészítés folyamatának, illetve a sör alapanyagainak megismerésére. A résztvevők közül több sörfőzde is bemutat új söröket, és lehetőség lesz egyéb, helyben készült termékek kóstolására is.

– A Nyitott főzdék napját 2020 őszén szerveztük meg először, így próbálva segíteni a fő bevételi forrásaiktól a koronavírus-járvány első hulláma miatt eleső sörfőzdéket. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy immár negyedszer lesz lehetőségük a sörszeretőknek bejárni kedvenc sörfőzdéiket, és akár a sörmesterekkel is megismerkedni – mondta Knap Gábor főszervező. A programnak ezúttal is lesz hivatalos sörtípusa, amely 2022 tavaszán a witbier, vagy más néven a belga búzasör. Ezt a sörfajtát igen jellegzetes ízvilág jellemzi.