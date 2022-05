A méhek világnapja alkalmából Szlovénia szentgotthárdi főkonzulátusának kezdeményezésére, Lenti önkormányzatának közreműködésével szervezték meg „A méhecskéknek a dolga, hogy a virágokat járják sorba” című rendezvényt, melyen jelen voltak a Lenti és Vidéke Méhész Egyesület, valamint a Muravidéki Méhész Egyesületek Szövetsége képviselői, köztük Valentina Marinič szlovén mézkirálynő. Dobronak településről is érkeztek vendégek, köztük fiatal méhészek, hiszen az ottani általános iskolában működik méhészszakkör. Az eső miatt a program egy részét a VMK-ban tartották meg.

A Lentiben tartott rendezvényen Metka Lajnsček, a szentgotthárdi szlovén főkonzulátus vezetője arról beszélt, hogy május 20-án van a méhek világnapja, ezt a napot az ENSZ a szlovén kormány és méhészek kezdeményezésére jelölte ki. Az apropója, hogy ezen a napon született a szervezett szlovén méhészet neves elindítója, Anton Jansa.

A világnappal a méheknek az emberek életében is betöltött szerepére, a méhészetre és a méz jótékony hatásaira is szeretnék felhívni a figyelmet. A rendezvény célja továbbá a kapcsolatépítés a magyar és a szlovén méhészek között. Horváth László, Lenti polgármestere arról szólt, hogy olyan területre irányította rá a főkonzul a figyelmet megkeresésével, amit a város is fontosnak tart.

A rendezvényen műsort adtak a Dobronaki Kéttannyelvű Általános Iskola és a Lenti Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Ezután mézkóstolóra nyílt lehetőség, majd az Átkötő utcában egy kicsi méhlegelőt alakítottak ki Metka Lajnsček, Horváth László, a méhészek és a diákok közreműködésével. Levendulát, zsályát, kakukkfüvet és rozmaringot ültettek.