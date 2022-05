Kötelességünk minden ré­gi épületet, ami a múltunkról szól, megőrizni, ezt Vigh László országgyűlési képviselő hangsúlyozta beszédében. A múzeum az örökkévalóságnak épült, kultúránk egyik őrzője, szögezte le.

– Ez az avatás túlmutat a megye határain, mert rámutat kötelességünkre, az értékeink megőrzésére, és hogy eljuttassuk értékeinket minél szélesebb közönséghez – mondta L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója.

Szólt arról is, hogy a globalizáció átalakította gondolkodásunkat, az információk megszerzésének módját. Ebben a környezetben még fontosabbá válik a saját, helyi értékeink felfedezése, bemutatása, átadása. A legnagyobb kihívás az új módszerekre való átállás, hogy a legfiatalabb korosztályt is sikerüljön megszólítani. A vidéki múzeumi rendszer modern kor elvárásainak megfelelő megújítása a turizmust is élénkíti. Ezt az átállást szolgálja az uniós támogatásokat is megcélzó nemzeti múzeumfejlesztési program, amelynek kidolgozása már megkezdődött, jelentette be a főigazgató.

A Göcseji Múzeum megnyitóünnepségének zárásaként a résztvevők megtekintették az intézmény négy állandó kiállítását. Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművész, Németh János keramikusművész, valamint a zalaegerszegi születésű, 2020-ban elhunyt Fekete György belsőépítész, iparművész alkotásai mellett már látogatható az új várostörténeti tárlat, az Elődeink élete is. Ez a középkortól az 1990-es rendszerváltásig követi az 1732-ben hivatalosan is megyeszékhellyé vált település történetét.

A tervek szerint hamarosan megnyílik Fischer György, a tíz éve elhunyt zalaegerszegi szobrászművész műveit bemutató tárlat is.