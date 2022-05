Reggel Könyves Gábor polgármester fogadta a Szabó Balázs által vezetett vendégeket, és a község múltjáról, jelenéről, fejlesztési terveiről beszélt nekik röviden. A közel negyvenfős túrázó társaság útja ezután az Öreghegyre vezetett, ahol a Deák-kútnál Török Iván, a Söjtöri Polgárőr Egyesület elnöke várt rájuk. Ő Deák Ferencről, a hozzá fűződő legendákról, illetve a polgárőrség által a forrásnál elvégzett fejlesztésekről beszélt.



A szőlőhegy, a kertek és pincék, valamint a közösség által telepített gyümölcsös is nagyon tetszett mindenkinek, a túra pedig a hegygerincen Pusztaszentlászló felé folytatódott. Itt a kilátót és a horgásztavat is útba ejtették, majd kis pihenés után, fenyves erdők megkerülésével indultak vissza Söjtörre, a Deák Emlékházhoz. Ahol Cseh Veronika mutatta be részletesen a haza bölcsét és a falu múltját idéző kiállításokat.



A söjtöri természetjárókat vezető Pápista Judit elmondta: a Zalai Tekergőkben nagyon kedves társaságot ismertek meg és minden résztvevőtől csak pozitív visszajelzéseket kaptak, így egyáltalán nem kizárt, hogy a későbbiekben is rendeznek még hasonló közös programokat.