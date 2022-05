Az intézmény rendezvénytermében a diákokat oklevél átadó ünnepséggel várták. Dénes Sándor igazgató köszöntőjében kiemelte: a mai világ egyik fő mozgatórúgója az informatika, mely körülveszi a fiatalokat, s talán ezért is mindenki jobban érdeklődik a szakterület iránt. A gimnáziumoknak fontos feladata a tehetséggondozás, szerencsére a tanulóik több más versenyen is kitűnően szerepelnek. Az informatika terén az elmúlt időszakban a diákok szerepeltek: a LOGO Országos grafikus programozási versenyen, a Nemes Tihamér nevével fémjelzett országos alkalmazói tanulmányi, illetve a nemzetközi programozási viadalon, valamint az online térben rendezett a nemzetközi informatikai és számítógép-készség versenyen.

- A LOGO viadalon a 10. osztályos Patard Máté győzött - mondta az igazgató. - Az online térben megtartott nemzetközi informatikai és számítógép-készség versenyen a 7. osztályos Porgányi Emma nyert, míg 8. osztályosok között Gyergyói Ádám első, ugyanitt L. Nagy Hanna Laura harmadik lett. Mindegyikőjüket Hermanné Tóth Erika és Herman József tanárok készítették fel.

Herman József szerint mindenkit dicséret illet, aki indult a versenyeken, hiszen az ott kapott feladatokkal tovább bővítette a tudását. Az indulók olyan készségekre tesznek szert, melyeket a későbbiekben, akár más tanulási folyamatokban is jól hasznosíthatnak.

- Az indulók között ugyan vannak általános iskolások is, mégis már most tudatosak, a jövőjükre gondolva indulnak az informatikai seregszemléken - folytatta a felkészítő tanár. - A feladatok rendszerint kihívást jelentenek számukra, s mindig egyfajta probléma megoldására sarkallják őket. Az elmúlt években észrevehető mértékben megnőtt az informatika szakirányú továbbtanulás, ma már fiúk és lányok egyaránt érdeklődnek a programozás iránt. Ehhez emelt szintű érettségit tesznek, melynek a feladatai között jónéhány megtalálható a különféle informatika versenyeken is.