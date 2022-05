Az ünnepségen Tüske József emlékeztetett: a magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják, azokra a katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták az országért. Bárszentmihályfán az 1948-ban, a település közössége által közadakozásból felállított első és második világháborús emlékmű, illetve a városrész két temetőjében található kopjafák is a helyi hősök emléket őrzik. Az emlékoszlopon mintegy ötven egykori honvéd neve olvasható, emellett a mihályfai temetőben további 22, a bárhelyi temetőben pedig 9 egykori katonának állítottak kopjafát.

A hősök napján ez alkalommal is ezen a három helyszínen a szentmisét követően a helyi lakosok, önkormányzati képviselők és Drávecz Gyula alpolgármester elhelyezték el a megemlékezés koszorúit, mécseseit, majd közösen imát mondtak az elhunytakért.

Hagyományosan a hősök napi hétvégén, vasárnap tartják Bárszentmihályfán a búcsút is. Bár az időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, a gyerekek örömére több játékárus is megjelent, illetve délutánra az ilyenkor szokásos labdarúgó mérkőzést is meghirdették.