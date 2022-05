Az esemény után tárlatvezetés és múzeumpedagógiai foglalkozás kezdődött – a múzeumi világnap alkalmából.

– A világnap felhívja a figyelmet a kulturális örökséget őrző múzeumokra – mondta dr. Száraz Csilla igazgató. – Ennek kapcsán mutatjuk be az október közepéig látható kiállításunkhoz készült katalógust, amit Gyanó Szilvia néprajzkutató-főmuzeológus írt. A dél-zalai népszokásokat összefoglaló, a kiállítási tárgyakról készült képekkel és más fotókkal gazdagon illusztrált 60 oldalas kiadvány elkészítését (s a kiállítás létrejöttét) a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. A rendezvényre meghívtuk a Hölgyklub tagjait is.



Dr. Száraz Csilla hozzátette: a könyvet valamennyi nagykanizsai oktatási intézménybe eljuttatják, majd úgy fogalmazott: a kötet legnagyobb értéke, hogy a kiállítástól függetlenül is izgalmas és bármikor olvasható.

A bemutató után a szakember tárlatvezetést tartott, Szmodics-Tugya Beáta történész-muzeológus pedig az őskőkorba repítette vissza a múzeumpedagógiai foglalkozásán a közben megérkező diá­kokat.

