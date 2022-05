A klímavédelem szakértői és a kormányzati szereplők mellett a nemzetközi kitekintésű program szervezői várják a város lakosságát is az ingyenesen, de regisztrációval látogatható rendezvényre. A program sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán házigazda polgármester leszögezte: Zalaegerszeg klímavédelmi terve mutatja, hogy a város fókuszba helyezte a környezetvédelmet, ennek része a GreenTech konferencia is. A környezetkímélő víz-, a hulladék- és szennyvízgazdálkodás, az elektromos alapú tömegközlekedés, az energiatakarékosság, a város zöldítése mind azt szolgálja, hogy a jövő nemzedékek számára is élhető maradjon a környezet.

A rendezvény fő témaköre a klímavédelem és a gazdasági versenyképesség, valamint a technológiai, az ipari és digitális fejlődés, a járműipar, a telekommunikáció és a fenntartható fejlődés egyeztetése – jelezte Kovács Károly, a GreenTech szervezője, aki Kis-Kádi Tamással három éve dolgozik a mind népszerűbb rendezvényen. A ZalaZone tesztpályán megvalósuló GreenTech 2022 támogatói közt tudják dr. Palkovics László minisztert, a korábbi kiállítók szinte mindegyikét, s a témakörben érintett intézményeket. Hetven kiállító cég érkezik, 25 előadó osztja meg ismereteit, 800 diák kapcsolódik a programba, s a regisztrációk szerint eddig 400-an érdeklődnek a program iránt. Vezetett túrák indulnak a szelektívhulladék-gyűjtő telepre, a tesztpályát mérnöki vezetéssel lehet megnézni. Elektromos járműveket próbálhatnak ki a látogatók, s helyből felszálló repülőmodell is bemutatkozik.