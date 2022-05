A foglalkozáson részt vett 115 gyermeket lenyűgözték a hangszerek. A Nemzeti Tehetség Program pályázatán a tagóvoda másodszor szerepelt sikerrel, ezúttal 1,5 millió forint támogatásban részesült.



Göndör Réka, a Pipitér Tagóvoda vezetője elmondta: tíz óvodásuk részére 30 órás, komplex tehetségfejlesztést biztosító foglalkozás- és programsorozatot valósítottak meg, szülőknek szóló támogató programmal egybekötve. Előadást és workshopot is szerveztek felnőtteknek, akik médiatudatossággal, digitális gyermekvédelemmel kapcsolatos információkat szerezhettek. Szóba kerültek az online tér, valamint a világhálón megosztott tartalmak veszélyei is.



– Most pedig ismét a gyerekekre fókuszálunk a hangszerbemutatóval – vette át a szót Horváth Amarilla, a tehetségműhely óvodapedagógus vezetője. – Az éneklés, zenehallgatás és hangszeren való játék testi, lelki megnyugvást eredményez, közben elmúlik a szorongás. Célunk olyan ellazult állapot létrehozása, ami a későbbi intenzív munkát segíti. A műhelyben egész évben folyó tevékenységek után ez egy oldott, jó hangulatú zenés program, mely élményt jelent, és a gyermekek mentális feltöltődését is szolgálja.



A bemutatón a zeneiskola intézményvezetője, Baráth Adrien harmonikán játszott, kolléganője, Vajda Zsuzsanna pedig fúvós hangszereket szólaltatott meg.