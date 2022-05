A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikuma naprakész tudással igyekszik útra bocsátani a végzős tanulóit, ennek a törekvésnek szerves része a duális jellegű képzés, az építőipar szereplőivel, cégekkel, vállalkozásokkal szoros kapcsolat ápolása, ami lehetővé teszi, hogy a diákok az iskolapadban tanultakat azonnal összevethessék, kibővíthessék, hasznosíthassák gyakorlati helyükön.

Ezen túl a középiskola a partnerei révén képes folyamatosan megújítani azt az eszközparkot, amellyel a szakági fejlődést követve oktatja a diákjait. A végzős ács-, burkoló-, festő-, automatikatechnikus-, épületgépésztechnikus-, kőműves-, erős­áramúelektrotechnikus-, mély- és magasépítőtechnikus-, központifűtés- és gázhálózatszerelő-tanulók így már azelőtt biztos állással rendelkeznek, hogy elhagynák az iskolát. Így történt ez a tegnap vizsgát tett 13. évfolyamos épületgépésztechnikus-tanulókkal.

A ZSZC Széchenyi István Technikumában a tegnap záróvizsgát tett épületgépész-technikusok meghallgathatták az egyik legnagyobb lengyelországi vállalat magyarországi képviselőjének, Gerencsér Balázsnak az előadását. A cég a földgázelosztó hálózatok és házi bekötések számára gyárt termékeket, közel 40 éve nyújt átfogó megoldásokat az ipari és lakossági célú földgáz- és PB-gáz-szolgáltatás biztosítása terén. (A vállalat már korábban is adományozott oktatási segédeszközöket a Széchenyinek.) A fiatalok aktuális trendeket, szabványokat, jogszabályokat is megismerhettek a beszélgetés során, ráadásul mindannyian kaptak egy gázszerelvényszekrényt, amelyet az első munkájukhoz használhatnak fel. A kezdő szett mellé pedig szakmai kapcsolat is kínálkozott az intézmény és a cég együttműködése révén.