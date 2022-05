Csiszárné Németh Szilvia, a Kerkai Jenő Általános Iskola intézményvezetője elmondta, a rendezvényt hagyomány- ­teremtő szándékkal szervezték.



– Fontos, hogy a nevelő-oktató munka mellett az egyéb tehetségkibontakoztató tevékenységek is teret és helyet kapjanak iskolánkban – jelezte. – Több művészeti ágban vettek részt diákjaink járási és megyei versenyeken. A nép­dal- éneklési és a szavalóversenyen megyei szinten is kiemelkedően szerepeltünk, és dobogón végeztünk a járási mesemondó versenyen. A táncművészetnek is nagy szerepe van: a 3–4. osztályosok a heti egy kötelező táncórán a néptánc mellett a modern tánc alapjaival ismerkednek. Iskolánk több mint 10 éve a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola telephelye, 60 tanulónk vesz részt az alapfokú művészetoktatásban képző- és iparművészeti, illetve szín- és bábművészeti ágon. Számos rajzverseny és -pályázat kiemelkedő helyezéseit hozták el diákjaink az elmúlt években, a képzőművészek munkáiból kiállítás nyílt a rendezvény alkalmából. Színjátszóink ezüst minősítést kaptak a járványhelyzet előtt utoljára megrendezett országos gyermekszínjátszó találkozón. Az idei tanévben pedig iskolánk a Lenti Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola telephelye lett, 22 tanuló kezdte meg a zeneiskolai tanulmányait különféle hangszereken.