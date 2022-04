Idei Vén Diák című kiadványunkat hétfői lapszámunkkal együtt veheti kézbe a Kedves Olvasó.

Reményeink szerint örömmel forgatják, böngészik a diá­kok, a szülők, a család­tagok, valamint a tanárok és az ismerősök is a zalai végzősök osztályképeit bemutató oldalakat.

Az is többéves gyakorlat, hogy a nem érettségiző végzős osztályok fotóit külön sorozatban mutatjuk be a nyár során – tehát ez utóbbi diákok is hamarosan láthatók lesznek a Zalai Hírlapban és zaol.hu hírportálunkon.