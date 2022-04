Ledniczky Miklós Jánosné, az egyesület elnöke elmondta: új gépjárművüket Siófokon, egy autószalonban vehették át.

– Az autót a Magyar falu programban benyújtott sikeres pályázat segítségével tudtuk megvásárolni, amelyért nagy köszönet illeti Poór Gyulát, a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnökét és Szászfalvi László országgyűlési képviselőt – fogalmazott Ledniczky Miklós Jánosné. – Meglepett bennünket a hír, amikor a pályázatíró értesített minket, hogy a tartaléklistáról bekerült pályázatunk a nyertes pályázatok közé. Időközben azonban a gépkocsiárak nőttek, így az elnyert összeg már nem volt elegendő az új Dacia Duster megvásárlásához. A pályázaton elnyert támogatási összeget ezért az önkormányzat kiegészítette, amiért köszönet illeti Zsirmon Endre polgármestert és a képviselő-testületet. Az új gépjárművel szolgálatokat látunk el, ezenkívül segítettünk már karitatív feladatokban is. Az egyesület elnöke hozzátette: másoknak is azt ajánlja, pályázzanak bátran, hiszen a Magyar falu programban nemcsak az önkormányzatok nyerhetnek támogatást fejlesztéseikhez, hanem a civil szervezetek is; több célra, programok megvalósítására, eszköz beszerzésére, gépjárművásárlásra lehet pályázni.